El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, mostró su optimismo e interés por pasar a una segunda ronda electoral con el también candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular).

“Creo que los ocho candidatos tenemos la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Lescano es un buen legislador, sabe comunicarse con la población y yo tengo que definirlo con palabras: Lescano está subiendo porque está ofreciendo mucho populismo, cosa que no es el estilo de César Acuña (...) Yo quiero pasar a segunda vuelta con Lescano ”, declaró a ATV Noticias.

El candidato presidencial de APP indicó que todavía tiene esperanzas de incrementar la intención de voto en las semanas que quedan para los comicios de abril.

“ Tenemos 38 días (para ganar votos) . Yo he caminado todas las regiones, he recorrido las calles y realmente me siento contento porque veo que hay mucha expectativa en cuanto a mi candidatura... un candidato provinciano, emprendedor, con ganas de trabajar”, sostuvo.

Además, Acuña Peralta señaló que, de llegar a ser Gobierno, su principal meta será la de conseguir las dosis de vacunas contra la COVID-19 para inmunizar a toda la población.

“El presidente que juramente el 28 de julio, lo primero que tiene que hacer es vacunar a los 25 millones de peruanos y esta es una forma de vacunar la economía nacional porque así la gente va a salir a trabajar, a ganarse la vida día a día. Para mí, lo primero, si se quiere reactivar la economía, es vacunar a los 25 millones de peruanos ”, refirió.

“La vacancia de Martín Vizcarra fue constitucional”

Por otro lado, al ser consultado por el cambio de postura de la bancada de Alianza para el Progreso sobre la segunda moción de vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra, indicó que no tuvo injerencia en dichas decisiones que terminaron por destituir al mandatario.

“ La vacancia de Martín Vizcarra fue constitucional . Creo que la reflexión del Congreso fue cómo vamos a tener de presidente a una persona corrupta”, apuntó.

