Posturas de Rafael López Aliaga generan rechazo de rivales electorales

Las duras expresiones de Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, contra el aborto en casos de violación y contra la eutanasia, además de sus promesas electorales, su fortuna empresarial y su ligera subida en las encuestas, han provocado críticas de sus competidores en el proceso elector.

El domingo Hernando de Soto, de Avanza País, rechazó el plan económico del exsecretario de Solidaridad Nacional. “ Las ideas económicas de López Aliaga son del siglo XIX”, acusó .

En tanto, el martes Julio Guzmán, del Partido Morado, afirmó que su rival de Renovación Popular “es el candidato de los ricos y, además, de la gente que no quiere derechos de las personas”.

Ayer César Acuña, aspirante presidencial de Alianza para el Progreso (APP), anunció desde el Cusco que investigará las concesiones de trenes en el Cusco, en las que participa la empresa PerúRail, de López Aliaga, para conocer los presuntos abusos contra los turistas nacionales.

Por su parte, el aspirante presidencial de Todos por el Perú, Fernando Cillóniz, también cuestionó las propuestas de López Aliaga en temas agrarios. “Lo he escuchado criticar mucho a los intermediarios, sobre todo en el tema de los alimentos agrícolas, pero ellos son indispensables. Sin intermediación privada es imposible que los alimentos lleguen a casa”, sostuvo.

En Fuerza Popular, la aspirante a la segunda vicepresidencia Patricia Juárez, de igual forma, aseguró en Canal N que el líder de Renovación Popular tiene propuestas que “suenan más a la derecha populista”. Esto a pesar de que Juárez fue teniente alcaldesa con Solidaridad Nacional, antiguo nombre del partido de López Aliaga.

Para Ricardo Sifuentes, experto en comunicación política, y José Alejandro Godoy, analista político, el discurso de López Aliaga y su entorno apunta a seducir a los sectores acomodados y a generar rechazo contra los que se opongan a su plan conservador.

Godoy calcula que López Aliaga, Keiko Fujimori y Hernando de Soto se disputarán el voto de los simpatizantes de derecha.

Plancha conservadora

Mientras, ayer se difundieron en redes sociales una serie de expresiones misóginas de la candidata a vicepresidenta de Renovación, Neldy Mendoza .

“El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado”, fue una de ellas.

Mendoza se presenta en sus ponencias como doctora. Según Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros, la candidata a la vicepresidencia no tiene dicho grado académico y, además, adeuda a su gremio. “Desde el 2007, la señora no está al día en sus pagos, por lo tanto no podría ejercer como enfermera”, denunció La Rosa en ‘Sálvese quien pueda’.

Busca reducir ministerios

Una de las propuestas bandera del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es la reducción de ministerios . Aún no queda claro cómo lo hará y qué sucedería con los trabajadores del Estado de ser así. Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, alertó de que con la promesa de Aliaga se avecinaría una ola de despidos masivos en las carteras del Ejecutivo. “No tiene un sustento en la realidad”, manifestó Juárez.

López Aliaga también plantea que las empresas privadas –sobre todo las AFP– compren vacunas.

