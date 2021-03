Pleno del JNE verá apelaciones de Forsyth y López Aliaga este viernes

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó una audiencia pública virtual para ver las apelaciones de los candidatos a la presidencia, George Forsyth y Rafael López Aliaga para el próximo viernes 5 de marzo a las 9.30 de la mañana.

El candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, presentó una apelación a través del representante legal del partido, Milko Amesquita, a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que lo excluía de las próximas elecciones generales de 2021 debido a que presuntamente omitió información sobre sus ingresos.

Por su parte, el aspirante al sillón presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó un recurso de apelación a través de la persona legal del partido, Diana Masamoto Rivas, en contra de la resolución emitida por el JEE Lima Centro 1 que lo excluía por una conducta prohibida según el reglamento de publicidad y dádivas, ya que afirmó que daría su sueldo de salir ganador en los próximos comicios.

Candidatos Forsyth y López Aliaga responden ante exclusión de sus candidaturas

Tras enterarse de su exclusión, Forsyth afirmó que denunciará penalmente a los magistrados del JEE de Lima Centro 1 por haberlo sacado de la carrera electoral por omitir información.

“Estamos denunciando ahora penalmente al Jurado Especial porque no está respetando del debido proceso y parece que no conocen la Constitución. (...) No nos pueden excluir por esos hechos” , dijo para Canal N el pasado jueves.

Además, calificó los actos de los juristas como “prevaricato” por haber emitido la resolución ante el JNE en 10 horas y con la misma postura.

“ Hay irregularidades en el jurado especial, quienes han realizado una resolución exprés. Obviamente acá hay una intencionalidad detrás. Ni siquiera han respetado nuestro derecho a defensa. (…) Esto es gravísimo, no se trata de respetar el debido proceso, acá hay prevaricato” , añadió.

López Aliaga: “Es mi vida privada y no tienen por qué meterse conmigo”

Luego de enterarse de su exclusión, Rafael López Aliaga consideró que el JEE de Lima Centro 1 buscó la “sin razón” para sacarlo de los próximos comicios del 11 de abril.

López Aliaga argumentó que la propuesta de donar su sueldo es parte de su vida privada, por lo que no cree merecer ser excluido por esa acción.

“Dicen lo que yo mencioné, que prefiero donar mi sueldo a la Cruz Roja, 15 mil soles en el caso hipotético de ser presidente. Nada más. El antecedente es que parece que yo soy una persona que dona dinero para obras sociales, lo cual es mi vida privada y no tienen por qué meterse conmigo, pero lo están haciendo” , manifestó el pasado viernes a Exitosa.

