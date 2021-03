Es impreciso que la intención de voto de George Forsyth haya bajado por su exclusión de las elecciones

El pasado 15 de febrero no fue un día de buenas noticias para George Forsyth. El candidato a la presidencia de Victoria Nacional había sufrido la caída más abrupta en su índice de intención de voto, según la encuesta de El Comercio-Ipsos: del 17% que obtuvo en enero, pasó a tener un 11% el mes siguiente. La supremacía que, por meses, el exalcalde de La Victoria había mantenido en las encuestas había llegado a su fin. Compartía, ahora, el primer lugar con Yonhy Lescano (Acción Popular), en un empate técnico.

En una entrevista con El Comercio, publicada el último domingo, Forsyth Sommer atribuyó el descenso en la encuesta a la noticia sobre su primera exclusión del proceso electoral por parte del JEE Lima Centro 1. Según el candidato, pese a que la decisión del ente electoral es apelable, en la opinión pública había calado la idea de que había sido retirado definitivamente de la carrera por el sillón presidencial.

“[Estuvo más de un año en primer lugar en intención de voto, pero en la última encuesta tuvo una bajada bastante fuerte. ¿A qué cree que se debe esa caída?] Justamente, calza con la exclusión. Si excluyen y, obviamente, la prensa comunica esa exclusión, que la hizo de forma incorrecta el Jurado Electoral Especial, todos los peruanos han entendido que ya no estoy participando. Muchos me han preguntado por qué estaba con el polo si es que ya no estoy participando. Están engañando, porque nosotros seguimos en carrera y vamos a continuar. Pero, para la opinión pública, ha trascendido como si nosotros ya no estuviéramos en carrera”

George Forsyth, Victoria Nacional.