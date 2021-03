Es falso que “el 45% de la población urbana no tiene agua y desagüe”, como dijo Daniel Urresti

El candidato presidencial del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que el 45% de la población urbana en el Perú no tiene acceso a agua potable y desagüe, mientras que el 80% de la población rural tampoco cuenta con estos servicios. El también congresista dio estos datos al mencionar que su Plan de Gobierno contempla continuar con el proceso de regionalización y cuestionar, además, que el dinero que distribuye el Gobierno al interior del país “ha sido mal utilizado”.

“Tenemos que entender que los hospitales son el segundo nivel, no es la solución para un sistema de salud público, la salud pública comienza con la promoción y la prevención y no se hace prevención porque acá no tenemos prevención, y la prevención comienza porque todos los peruanos tengan agua y desagüe. No es posible hacer prevención de salud en un país donde el 45% de la población urbana no tiene agua y desagüe y el 80% de la población rural no tiene agua potable”, señaló en una entrevista con RPP Noticias.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su informe Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico, señala que el 9.2% -alrededor de 3 millones de peruanos- no cuentan con una red pública de agua y se abastecen mediante cisternas, pozos, ríos u otras fuentes. Además, el 25.2% -más de 8 millones de peruanos- tampoco accede a una red de saneamiento. Esto significa que existen alrededor de 11 millones de peruanos que carecen de uno de estos servicios básicos.

Según el área de residencia, el 94.8% de la población del área urbana accede a este servicio; en tanto, en el área rural representa el 76.3%. Es decir, es falso que “el 45% de la población urbana no tiene agua y desagüe” y que “el 80% de la población rural no tiene agua potable”, como lo afirmó Urresti.

Población que consume agua proveniente de red pública

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, al 2018, 3 millones de peruanos (9.3%) no contaban con agua por red pública y 7.4 millones (23.2%) no tenían acceso al servicio de saneamiento. En el área urbana, el 4.7% no tenía agua y el 9.8% no tenía desagüe, mientras que en la zona rural esta cifra era de 25.6% y 71%, respectivamente. Si estos datos se contrastan con informes más recientes, como el del INEI, se aprecia una mejora en ambos aspectos.

Para la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, mientras que 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas.

Ante la consulta de PerúCheck, el candidato Daniel Urresti, a través de su equipo de prensa, se excusó de dar detalles sobre la fuente de su afirmación o de agregar cualquier información para esta nota.

Conclusión

Es falso que el 45% de la población urbana no tenga agua y desagüe, como afirmó Daniel Urresti. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 94.8% de la población del área urbana accede a este servicio. Tampoco es verdad que el 80% de la población rural no tenga agua potable, ya que el INEI revela que en esta área el 76.3% consume agua proveniente de la red pública.

Fact-checking elaborado por Ego Aburto de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.