#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021 Flor Hurtado (Perú Patria Segura, número 1) y María Helena Mendoza Del Solar (Fuerza Popular, número 12) debaten sus propuestas en torno a la inoculación contra la COVID-19 y migración. Además, se comprometen en la sección #YoPrometo.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Flor Hurtado, de Perú Patria Segura

Tengo la firme convicción de que las cosas se pueden mejorar y que podemos hacer un mejor Congreso. Mi proyecto de estricto control migratorio lo vengo trabajando hace varios años y vuelvo a postular por segunda vez para impulsarlo.

María Helena Mendoza, de Fuerza Popular

Soy fundadora de Fuerza Popular y me siento en la obligación moral de ir al Congreso de la República. Además, si debo pedir disculpas por los errores anteriores, pido las disculpas del caso.

Pregúntale a tu contendor

Hurtado a Mendoza: “¿Fuerza Popular se saldría del pacto migratorio que firmó Vizcarra?

María Helena Mendoza, de Fuerza Popular

No estamos en capacidad para generalizar. No todos los migrantes son delincuentes. Muchos de ellos vinieron a trabajar como nosotros llegamos a otros países en la peor época del Perú. Hay que ser justos, pero a los delincuentes debemos ponerles mano dura y sacarlos del país de inmediato. Hay que revisar el pacto que firmó Vizcarra.

Flor Hurtado, de Perú Patria Segura

No he dicho que son todos, sino que habló de los delincuentes que entran día a día bajo una modalidad que no permite a las autoridades revisar los pasaportes o antecedentes. La ley migratoria debe ser revisada y, con Rafael Santos, los delincuentes extranjeros no podrán ingresar al Perú.

Mendoza a Hurtado: ¿Los privados deben traer vacunas al Perú?

Flor Hurtado, de Perú Patria Segura

Nosotros tenemos la propuesta de vacunas universales. Estas deben ser permitidas a los privados, empresarios que quieren inmunizar a sus trabajadores de manera gratuita y, luego, descontarle del impuesto a la renta. Se está cometiendo un genocidio comenzado por Vizcarra, que se vacunó con su élite política.

María Helena Mendoza, de Fuerza Popular

Estoy de acuerdo que los privados puedan traer las vacunas. El viceministro ha declarado que no se van a vacunar a los miembros de mesa; entonces ¿cómo se va a hacer? El ausentismo puede ser terrible.

#YoPrometo

Flor Hurtado, de Perú Patria Segura

Estamos en una situación de punto de quiebre. En Perú Patria Segura, primero están los peruanos y pequeños empresarios. Vamos a poder salir de este problema con una mirada país, unidos. A mí no me gusta la confrontación, sino trabajar en equipo y buscar un Parlamento donde se pueda olvidar lo que pasó. Salud, seguridad, reactivación económica y vacunas: ese es mi compromiso.

Maria Helena Mendoza Del Solar, de Fuerza Popular

El Congreso pasado tuvo muchos errores, pero no fue obstruccionista. Como fundadora de Fuerza Popular, si debo pedir disculpas por lo sucedido en el año 2016, pido disculpas. Quiero lo mejor para los jóvenes que son el presente del país. No quiero que más mujeres sean violentadas, por eso haré leyes específicas.

