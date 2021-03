Beingolea: Apena que en encuestas los extremos y populismos tengan ventaja

El excongresista Alberto Beingolea manifestó que los últimos sondeos no lo han mostrado como uno de los favoritos en la intención de voto porque priman los “populismos” y “extremos”.

“Me decepciona ver cómo, en las encuestas del país, los extremos, por un lado, y los populismos, por otro, son los que cabalgan las preferencias populares ”, declaró a RPP.

Expresó, además, que lamenta que la población peruana continúe escogiendo a candidatos que, a su criterio, no están capacitados para llevar las riendas del país.

“Vengo diciendo desde que esta campaña ha empezado que parte de la desgracia del Perú es la manera como hemos venido eligiendo en los últimos 30 años. Me da la impresión, por estas últimas encuestas, que no ha cambiado mucho este estilo de elegir a quien no tiene las credenciales suficientes para sacar al Perú adelante ”, añadió el candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC).

No obstante, pese a no tener gran respaldo de la población electoral, aseguró que guiarse por un sondeo a seis semanas de los comicios no es del todo acertado, ya que las pretensiones de voto suelen variar mientras más próximo esté el día del sufragio.

“Nos preocupa bastante porque hay un dato ahí a tener en cuenta y tenemos que revertirlo. La parte buena de este análisis de encuestas es que, según todas las últimas referencias, dicen una cosa seis semanas antes de la elección y dicen otra dos semanas antes de comicios”, sostuvo.

Esperan resolución sobre candidatos por Lima excluidos

Por otro lado, Beingolea Delgado comentó que están a la espera de la resolución sobre los 33 de 34 candidatos por Lima que quedaron fuera de contienda luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) declarara improcedentes sus postulaciones.

“Se presentaron varios amparos y de esos ya han sido vistos varios. Entonces, estamos ahora en la etapa de ver las medidas cautelares. Esperamos que estas prosperen para que puedan volver a la competencia varios de nuestros candidatos ”, refirió.

En esa misma línea, señaló que ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le permitan reunirse con los magistrados a fin de comunicarles sobre presuntos “estropicios jurídicos”.

“Yo he pedido públicamente y por escrito al JNE que me dé la palabra. En mi calidad de candidato presidencial y presidente del partido he pedido. Quiero que me escuchen formalmente porque hay algunos estropicios jurídicos que están cometiendo y que me encantaría decírselos”, puntualizó.

