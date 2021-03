Patricia Juárez sobre López Aliaga: Sus promesas suenan a una “derecha populista”

Patricia Juárez, candidata que conforma la plancha presidencial de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, cuestionó algunas promesas de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y aseveró que ”suenan más a una derecha populista”.

En esa misma línea, aseguró que sus propuestas carecen de sustento de la realidad, que de ser aplicadas podrían afectar el equilibrio fiscal del país, como hacer una reestructuración del Estado a partir de la eliminación de ministerios.

“ Algunas medidas pueden ser buenas ideas, pero que finalmente no tienen un sustento en la realidad . Por ejemplo, el proponer que se puedan hacer masivamente obras de infraestructura a nivel nacional, vías de trenes o dar a los asentamientos humanos o a todos en general alimentación. Una serie de cosas cuando no se ha dicho de dónde el Estado va a poder asumir toda esa serie de promesas que se hacen”, dijo a Canal N.

“Suena más a una derecha populista y esos son aspectos que no compartimos, porque todo tiene que estar con un sustento en la realidad y en el equilibrio fiscal del Estado, no se trata de prometer y después cuando llegas al Gobierno obviamente no lo vas a poder cumplir”, agregó.

La exdirigente de Solidaridad Nacional señaló que pese a sus cuestionamientos no busca confrontaciones y solo realiza un debate de ideas de cara a las Elecciones Generales 2021.

Por último, señaló que si algún postulante de “la izquierda radical”, del “populismo de derecha” o del “populismo de (Yonhy) Lescano” llegara a ser Gobierno, no podrían cumplir sus promesas, y en caso lo hicieran representaría un retroceso para el Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.