¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Edwin Gines del Partido Morado

Vivo en Suecia hace 25 años y he escuchado los problemas de muchos compatriotas, entonces hemos trabajado esa información para saber cómo podemos ayudarles. Quiero ser la voz de todos los peruanos en el exterior que confían en tener una mejor oportunidad.

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

Nací en Chimbote y emigré bastante joven a Suiza, donde he vivido 25 años. A través de la experiencia acumulada y del contacto cercano es que conozco la realidad de los compatriotas y de nuestro país, por lo que cumplo con las condiciones.

¿Qué proponen para ayudar a los peruanos en el extranjero?

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

La falta de ayuda que tienen nuestros compatriotas no es de hoy, sino de siempre. Estuve en Suiza, Francia y España viendo la situación de la COVID-19 y tenemos cantidad de compatriotas contagiados, que han perdido su trabajo y están en condiciones difíciles.

No tienen la ayuda del Gobierno del país donde residen y tampoco la ayuda del Gobierno peruano. Planteamos que el 20% de las tasas consulares se distribuyan para solventar estas necesidades. El Estado no puede desentenderse de los problemas.

Edwin Gines del Partido Morado

Quisiera mencionar que en el Reglamento Consular del Perú, en su capítulo 2, habla sobre la función de la asistencia humanitaria en los consulados y hay que aumentar el presupuesto de estos fondos. En el partido, pensamos en propuestas como que el porcentaje de las remezas sea derivado al fondo social.

Vacuna contra la COVID-19

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

La situación de la COVID-19 ha demostrado la ineptitud del Gobierno anterior, pero también de este Gobierno Morado. Seguimos en lo mismo, no hemos avanzado en plantas de oxígeno o vacunas, que con las justas están llegado. Tampoco se ha llevado adelante una reactivación económica verdadera.

Edwin Gines del Partido Morado

Este no es un Gobierno Morado, sino de transición. Debemos dar gracias a este Gobierno que ha empezado con las vacunas y la Confiep va a ayudar con la logística. No se pueden cerrar las pequeña empresas, pero hay que tener protocolos.

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

Es un Gobierno que ha entrado para suplir deficiencias. No estamos avanzando, le falta un poquito de actitud a este Gobierno.

Sistema de pensiones

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

Proponemos el doble fondo de pensión para los peruanos en el extranjero; es decir, que todo peruano que salga del país siga cotizando a un fondo de pensión de manera anual y voluntaria. Esto impedirá que cuando regresen al Perú tengan un vació. También hay que permitirles estar sujetos a un crédito hipotecario.

Edwin Gines del Partido Morado

No nos toman muy en cuenta a los peruanos en el exterior. Los fondos de pensiones no se abren como una cuenta, es falso, es un fondo colectivo. La ONP no trabaja como un banco, aunque tal vez se pueda hacer con la AFP, pero creo que es mucha demagogia.

#YoPrometo

Edwin Gines del Partido Morado

Voy a hacer propuestas para ti. Por ejemplo, modernización y digitalización de servicios consulares. Queremos capacitar al personal consular. Además, asesoría legal básica gratuita y ampliación de los convenios para la convalidación de títulos universitarios.

Carlos Jaico de Alianza para el Progreso

Prometo llevar adelante el proyecto de ley del doble fondo de pensión para los peruanos en el extranjero. Debemos convalidar y revalidar los títulos universitarios y acceso al crédito hipotecario para una vivienda.

