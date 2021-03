Daniel Salaverry sobre Zurek: “Sabe Dios a qué candidatos quiere favorecer”

El candidato a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, se refirió al exalcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, y afirmó que no sabe a qué candidatos quiere favorecer, luego de que su excompañero de partido pidiera que tanto como él como Martín Vizcarra den un paso al costado en sus candidaturas en las próximas elecciones generales de abril de 2021.

“No es una fracción del partido la que está en contra, sino el señor Zurek, que en papel figura como secretario general del partido y que yo en todos los meses que ya tengo en Somos Perú nunca lo he visto pero ni en pintura, ni en el partido ni en los locales de campaña, y que no aparece a cumplir sus funciones desde el año 2018, por lo que tengo entendido, luego de su fracaso municipal, porque sabe Dios a qué candidatos quiere favorecer ”, señaló para TVPerú.

Mencionó también a otros integrantes del partido, como Nora Bonifaz, e indicó que en Somos Perú no hay disidentes ni militantes.

“Las dos señoras que, con todo respeto, podrán ser vinculadas al fundador del partido, actualmente no son militantes de Somos Perú. Es más, la señora Bonifaz ha postulado inclusive por otro partido político. No se puede decir que acá hay disidentes ni militantes ”, confirmó.

Salaverry se mostró positivo con respecto a los comicios y afirmó que todavía existe tiempo luego de conocer los resultados de la última encuesta.

“Todavía estamos lejos de las elecciones. Un candidato que sale con ocho no se puede sentir victorioso y un candidato que sale con tres o con cuatro no se puede sentir derrotado teniendo un margen de error tan grande de 3 puntos”, explicó.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre el posible veto al candidato Martín Vizcarra por parte del actual Congreso, mencionó que los ciudadanos peruanos no lo van a permitir.

“ No me cabe ninguna duda que (los congresistas) quieren inhabilitarlo y sacarlo de carrera para ver si así pueden tener una posibilidad de triunfo este 11 de abril, pero el pueblo no lo va a permitir” , aseguró.

Juan Carlos Zurek presentó su renuncia irrevocable a Somos Perú

Juan Carlos Zurek presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú, partido en el que militaba hace 17 años.

El exalcalde de La Molina hizo oficial su renuncia después de anunciar un pronunciamiento suscrito por 250 militantes, quienes también se alejarían del partido de manera individual.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional