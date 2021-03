Candidato al Congreso dio balones de oxígeno a pacientes con COVID-19

Serafín Andrés Luján, candidato al Congreso por la región de Huánuco de la lista de Juntos por el Perú, entregó balones de oxígeno medicinal a pacientes contagiados contra el nuevo coronavirus COVID-19.

A través de sus redes sociales, el aspirante para las Elecciones Generales 2021 señaló que el insumo donado no es un regalo, sino solo un préstamo para que luego sea recargado para otras personas.

“Como Serafín lo hago, no como candidato. (...) Yo como persona común y corriente, mi candidatura lo he dejado por un momento porque esto se trata de (la) vida . Creo que no podemos mezclar la candidatura con el tema de la salud”, sostuvo el postulante en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Andrés Luján llegó a la Plaza de Armas de Huánuco el último lunes 1 de marzo para ofrecer la entrega de los balones de oxígeno a los enfermos de coronavirus. Antes de acercarse a la población, ocultó con una prenda prestada el polo que llevaba puesto y tenía el logo de su agrupación política.

El candidato fue secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Según informó, las personas de Huánuco que requieran del insumo elemental pueden contactarlos para que ellos mismos lleven el insumo a sus domicilios.

El equipo de campaña electoral del aspirante señaló que Serafín Andrés Luján gestionó la donación de 30 balones de oxígeno y lo recibieron como “aporte de personas de buen corazón”.

Respecto a los cuestionamientos, Serafín Andrés Luján dijo que “seguramente habrá”; sin embargo, hizo un llamando a los otros candidatos a apoyar la lucha contra la pandemia.

De acuerdo a la Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP), se agregó desde el 2016 la prohibición la entrega de dádivas, promesas u ofrecimiento de dinero y regalos en las campañas electorales de manera directa o a través de terceros .

Se establece que si algún postulante incurre en estos hechos, se le impone hasta 30 unidades impositivas tributarias (UIT) y si el candidato reincide en la infracción, aplica la sanción de exclusión del proceso electoral.

