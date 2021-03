Lescano sobre Merino: ¿Cómo puede boicotear la candidatura de su partido?

El postulante a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, rechazó la existencia de algún conflicto con su partido a pesar de que el congresista Manuel Merino de Lama le exigió disculparse por no apoyar la vacancia en contra del expresidente Martín Vizcarra.

“A mí me ha elegido el 70% de los militantes de Acción Popular, la gran mayoría está con nosotros, el hecho de que un militante esté dando declaraciones no tiene que ver nada con los acuerdos partidarios, es otra cosa. Eso no es una fricción que nos afecte. La vida partidaria es de mayoría, no es de un militante, por más importante que sea”, dijo para RPP.

Lescano cuestionó la actitud de Merino y señaló que “no tienen ningún sustento”, debido a que su decisión de no apoyar la vacancia fue respaldada por todo el partido.

Asimismo, criticó que la actitud de Merino pueda afectar su candidatura, sobre todo si se trata de alguien de su misma agrupación.

“¿Cómo es posible que un militante salga a tratar de boicotear y afectar la candidatura de un candidato de su partido, y eso dejo a valoración del pueblo? Ahora, él es un militante más, él cumplirá sus funciones hasta el 28 de julio como parlamentario. A mí me interesa mi partido, que la gran mayoría me está respaldando y a los candidatos en cada una de las regiones”, mencionó.

El postulante a la presidencia de Acción Popular indicó que no convocará a militantes del partido que tengan cuestionamientos en contra de su candidatura.

“Yo voy a convocar a las personas que van a la línea del partido, que estén ayudando en la campaña. En estos momentos cómo los voy a convocar si están haciendo declaraciones que no van en la línea de impulsar la candidatura, yo convoco a personas de buena fe para que nos puedan ayudar. A las personas que están poniendo piedras en el camino no las llamaría ”, culminó.

Merino afirma que Lescano debería pedir perdón por no apoyar vacancia contra Vizcarra

El congresista Manuel Merino de Lama exigió al candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, a disculparse de manera pública por no haber apoyado la vacancia en contra de Martín Vizcarra.

“Seguramente creyó que era positivo tener una posición de esa naturaleza. Desde su posición como abogado y como candidato que es”, resaltó.

