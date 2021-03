JNE excluye a Martina Portocarrero de la lista al Congreso

El Jurado Nacional de Elecciones decidió excluir a la candidata al Congreso por Perú Libre Martina Portocarrero por no consignar una sentencia por incumplimiento de pago de un préstamo que data del año 2006.

Martina Portocarrero refiere que pidió un préstamo por un monto de 500 dólares para viajar a Europa a dar dos conciertos. Posteriormente, sostiene, devolvió el monto acordado con un mes de retraso. No obstante, cuando se efectuó el pago, la otra parte no le hizo mención sobre la demanda judicial abierta en el juzgado de Condevilla. Esta acusación culminó con una sentencia en el año 2007.

Ni durante su participación en las elecciones municipales de 2007, ni cuando postuló a la primera vicepresidencia en la plancha de Despertar Nacional, ni cuando postuló al Congreso en 2016 y 2020, Martina Portocarrero afirma haber sido notificada.

La candidata alega que vivió en Suiza desde 2007 hasta 2020, y por eso no estaba al tanto de dicho juicio. Menciona que ha presentado su movimiento migratorio, además de la carta de residencia en Suiza que data de 1986 hasta diciembre del 2020.

“En el momento de las denuncias yo no me encontraba en Perú” , dijo la aspirante al Legislativo por Perú Libre en conversación con La República, y agregó que “le parece extraño que suceda esto aun cuando ya ha postulado anteriormente”.

Asimismo, argumentó que las notificaciones se las dejaron por debajo de la puerta, pero ella nunca las recibió.

“ Me han notificado por debajo de la puerta, pero no sé de qué puerta, si de la mía o de la vecina. He ido al Poder Judicial y me dicen que no hay nada, porque eso ya prescribió. Yo ya he apelado y ha dado negativo, pero insisten en que es la misma dirección. Me han dicho que el proceso está viciado, pero que no es responsabilidad de ellos”, finalizó.

