Guzmán sobre compra de vacunas por privados: “Se creará un mercado negro”

El candidato a la presidencia por el Partido Morado, Julio Guzmán, afirmó que, en caso de que las vacunas contra la COVID-19 puedan ser compradas por las empresas privadas, se creará un mercado negro.

“En caso los privados puedan comprar la vacuna, se va a crear un mercado negro, porque la gente está desesperada” , señaló Guzmán para RPP.

Además, explicó que, así como ocurrió en la primera ola, el sector privado priorizará su beneficio económico y no el bienestar de todos los peruanos, porque solo podrán acceder aquellos que tienen mayor poder adquisitivo.

“ Así como las clínicas privadas abusaron en la primera ola, así como abusaron de las pruebas moleculares, cobrándole 600 soles a la gente cuando el procesamiento de la información lo hacía el Estado, también va a ocurrir acá. Los privados van a crear un mercado negro, aprovechándose de la gente y vendiendo la vacuna como les dé la gana. Y finalmente vendiéndoles a los únicos que pueden pagar”, agregó.

El candidato del Partido Morado resaltó que, por tratarse de un bien escaso, las vacunas solo mantienen negociaciones con los estados. Por tanto, pensar que pueden adquirirse ahora sería una mentira.

“ Las vacunas son un bien escaso. En el mundo no se están produciendo las suficientes vacunas; por lo tanto, los laboratorios están solo negociando con los estados. Les están dando prioridad a ellos. Que los privados compren vacunas es algo imposible y los políticos no le pueden mentir a la gente. Eso es lo que me molesta, que le mientan”, remarcó.

Por último, hizo hincapié en que debe existir un orden de vacunación, el cual está explicado mediante una razón científica que prioriza a las personas con riesgo y más vulnerables.

“No hay otra razón que la científica. La ciencia nos dice que debe haber un orden para poder luchar contra la pandemia, porque la pandemia no es un problema individual, sino un problema colectivo comunitario. Y eso requiere que las primeras fases sean las personas con mayor riesgo y las más vulnerables. Si se rompe ese esquema, no vamos a poder acabar con la pandemia. El darle al sector privado participación, viola ese principio”, argumentó

“Por esta razón es que nosotros no estamos a favor que en este momento el sector privado intervenga. Va a ser por el bien de todos los peruanos”, finalizó.

