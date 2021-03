Yonhy Lescano sobre estar en contra de la vacancia: “Hice lo correcto”

El candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, volvió a tomar distancia de la bancada de su partido en el Congreso de la República y de Manuel Merino, quien le exhortó a disculparse con la población por no apoyar la vacancia contra Martín Vizcarra.

“Esa declaración no me merece ningún comentario”, mencionó al ser consultado por lo que dijo el expresidente de facto. “Simplemente pedirle a los militantes de mi partido y al Perú que saque sus propias conclusiones”, agregó en diálogo con Agenda Política.

El excongresista, quien encabeza las últimas preferencias de voto de cara a las elecciones, aseveró que su posición estuvo en línea con el acuerdo que el comité político de su agrupación, que había optado por no apoyar la destitución de Vizcarra; aunque los congresistas del partido no acataron.

“Los parlamentarios no cumplieron el deber del partido, estaban en una infracción y yo estaba reclamando que los acuerdos partidarios se puedan acatar para no romper la tradición política de AP: no introducirse en el Gobierno mediante estos mecanismos, sino mediante las ánforas”, precisó.

Sin embargo, al referirse al exmandatario, consideró una “traición al pueblo” que haya sido vacunado irregularmente contra el coronavirus con las dosis de Sinopharm. No obstante, remarcó que se trató de un suceso que no tuvo que ver con la decisión del Parlamento de retirarlo del cargo.

“Es una traición al pueblo, pero es un hecho posterior que nada tuvo que ver con la vacancia, que se discutían otro tipo de hechos y por los cuales ocasionaron problemas como las marchas y, lamentablemente, jóvenes fallecidos”, expresó el postulante.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.