Transparencia a Keiko: “Es falso que Alberto Fujimori fue electo sin fraude”

Luego de la entrevista que le hiciera el presentador y periodista, Jaime Bayly, a la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la asociación Transparencia refutó lo dicho por la candidata a la presidencia sobre la ausencia de irregularidades en el proceso electoral de abril de 2000, en el cual el exmandatario Alberto Fujimori ganó fraudulentamente las elecciones por tercera vez consecutiva.

Keiko, quien en la presente campaña aseguró que de ser elegida, indultaría a su padre, afirmó haber preguntado a las personas que trabajaban en Transparencia en el 2000 si es que hubo algún tipo de fraude en los comicios de la época y —según dijo—, le respondieron que no.

“Les he preguntado: `Entiendo que han habido denuncias, irregularidades, pero, ¿en ese proceso ha habido algún tipo de fraude? Y me dijeron que no”, detalló la candidata al sillón presidencial por Fuerza Popular para Willax Televisión.

No obstante, a través de sus redes sociales, la asociación Transparencia descalificó lo dicho por Keiko y resaltó lo importante que es para la democracia conocer la historia.

“Es falso, a la luz de los hechos, que Alberto Fujimori fue electo en 2000 sin fraude. Conocer la historia es indispensable para la buena vida democrática”, respondió la asociación.

Además, recordó que en 1992 hubo un golpe de Estado que devino en un autoritarismo.

“En abril de 2000, el Perú no vivía en democracia. En 1992, hubo un golpe de Estado y luego el régimen derivó en un autoritarismo con elecciones, pero bajo reglas injustas, sin respeto a las instituciones, y con vulneraciones a los derechos políticos”, señaló.

Asimismo, hizo hincapié en los problemas que hubo el mismo día de las elecciones, incluyendo un intento de anular el sistema informático de la asociación.

“Como era esperable, el día de las elecciones hubo serios problemas, incluyendo la interceptación de las líneas telefónicas de Transparencia y un intento de anular su sistema informático. Esto fue señalado en una nota de prensa de ese mismo día, cuyo contenido recogió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Transparencia subrayó también que el proceso estuvo amañado y que fue catalogado como “fraude electoral”.

“¿Que el resultado oficial no acabara lejos del conteo rápido de Transparencia implica que hubo elecciones legítimas? No, pues el proceso en su conjunto estaba amañado. Transparencia lo llamó fraude estructural. Y no hubo un fraude masivo en la votación por las presiones externas”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional