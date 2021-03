Elecciones 2021: D’Medina Lora apuesta por trabajo de Hernando de Soto

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República Jorge Chávez (Victoria Nacional - número 7) y Eugenio D’Medina Lora (Avanza País - número 16) debaten sus propuestas sobre proceso de vacunación contra la COVID-19, reactivación económica y estabilidad laboral de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Eugenio D’Medina Lora de Avanza País

Hernando de Soto me convenció de este proyecto. Lo sigo desde que era universitario, él ha sido uno de los grandes referentes y la idea de tenerlo de presidente me resulta desafiante. Me parece que puedo darle soporte desde el Congreso a su eventual Gobierno.

Jorge Chávez de Victoria Nacional

Quiero contribuir a cambiar el Congreso de la República, que deje de ser una institución corrupta. Deseo dar buenas leyes y bien evaluadas. Voy a tratar de contribuir en mejorar la economía peruana y a generar empleo sobre todo en los jóvenes.

¿Se debe comercializar la vacuna en el sector privado?

Eugenio D’Medina Lora de Avanza País

La solución para tener inmunidad es tener las vacunas y un Estado responsable debe de traerlas lo más pronto posible con todos los elementos que tiene a la mano: públicos y privados. La gente necesita que lleguen las vacunas y no importa quién la traiga. Se debe acelerar el proceso de inmunización porque de esa manera aseguraremos la inmunidad de rebaño y todos podríamos volver a nuestras actividades.

Jorge Chávez de Victoria Nacional

Nuestra propuesta consiste en que sea una realidad el régimen de economía social de mercado, alejarnos de las propuestas del mercantilismo y populismo. El objetivo primordial es acelerar el proceso de vacunación y no solo traer vacunas, eso es el primer eslabón. Tiene que haber una participación del sector privado y público para hacer todo lo más pronto posible.

Reactivación económica

Jorge Chávez de Victoria Nacional

Proponemos que la reactivación comience en la base de la pirámide económica y social del país. Vamos a medir el PBI de las miro y pequeñas empresas sobre todo de las informales, que han sido relegadas durante la pandemia porque no les ha llegado ni un centavo. Pensamos ponerlas en una plataforma tecnológica donde reciban atención, asesoramiento y refinanciamiento. Vamos a simplificar los tributos.

Eugenio D’Medina Lora de Avanza País

Los que más sufren son los pequeños empresarios. Decir que todo lo que significa sector privado es negativo, es parte de un discurso y en realidad es mucho más que grandes empresas y lo ha dicho Hernando de Soto. No hay que estudiar en Oxford para darse cuenta, sino tener sentido común.

Estabilidad laboral

Eugenio D’Medina Lora de Avanza País

Hay que hacer una revisión del tipo de Estado que vamos a tener para saber donde ubicamos las plazas. El Estado no es una agencia de empleo, yo no puedo usarlo para generar más empleo, sino para servir a la gente que necesita educación, salud y seguridad. Hernando de Soto pese a la mucha envidia que hay entre otros economistas, sabe como hacerlo.

Jorge Chávez de Victoria Nacional

No sé por qué menciona envidia si (De Soto) no es economista o bachiller en economía, esa es la realidad. Tenemos que unificar los regímenes laborales porque hay varios y es un desorden tremendo. Que haya carrera pública, sistema de remuneración único y gestión por procesos transversales.

#YoPrometo

Eugenio D’Medina Lora de Avanza País

Prometo actuar con limpieza y poner todo mi conocimiento a las leyes que quiero plantear que tienen dos ejes: educación y gestión territorial en Lima. También defenderé la Constitución del 93, Hernando de Soto tuvo mucho que ver, es buena y requiere algunos ajustes, pero no engañemos a la gente de que teniendo una nueva Carta Magna tendremos un nuevo país.

Jorge Chávez de Victoria Nacional

Legislaré para dinamizar el empleo juvenil, la economía de las micro y pequeñas empresas. Tengo un plan legislativo que incluye la revisión dela Constitución porque esta contiene elementos que han permitido que el mercantilismo prolifere en nuestro país, que grupos económicos hayan capturado al Estado peruano. Tenemos que blindar al país para que no haya corrupción.

