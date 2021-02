Lescano pide que no voten por candidatos de Acción Popular con sentencias

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, hizo un llamado a la ciudadanía para que no voten en las próximas Elecciones Generales 2021 por los aspirantes al Congreso con sentencias a pesar que sean de su mismo partido.

El también exparlamentario señaló estar al tanto de los 22 postulantes de su agrupación que tienen antecedentes judiciales, pero mencionó que todos ellos fueron elegidos en los comicios internos.

“Efectivamente, (llamaría a no votar por ellos). Si tienen esos antecedentes, el pueblo que decida no votar por ellos, que no respalde esas votaciones . Más aún si son vecinos del lugar, deben saber qué clase de conductas tienen y si han hecho ayuda social o no”, declaró en diálogo con el programa virtual Sálvese quien pueda.

Lescano sostuvo que todos los aspirantes, incluyéndolo, han sido escogidos por la militancia de Acción Popular en las elecciones internas celebradas el 29 de noviembre con miras a las próximas votaciones generales.

“El pueblo tiene en sus manos la posibilidad de no elegirlos, yo no les voy a decir que los elijan, yo no puedo tampoco tomar una posición imparcial ante los procesos judiciales que tienen con sentencias . Está en manos del pueblo decidir la votación para no elegirlos”, remarcó.

El acciopopulista reconoció que no ejecutaron una buena filtración de sus candidatos al Legislativo y al Parlamento Andino. Intentó justificar este hecho al agregar que tuvieron poco tiempo para organizarse.

“No hemos tenido ni siquiera para acomodarnos y ya nos han venido las otras elecciones. De tal manera que si nosotros hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos filtrado, visto quiénes están candidateando. (...) Pero está en manos del Perú, con esa información, designar a los nuevos congresistas”, reiteró.

Por otro lado, mencionó tener la esperanza de que muchos postulantes que no tienen antecedentes ni sentencias entrarán al Congreso.

Lescano: “Si el pueblo así lo decide, entraré a otro escenario el 28 de julio”

El postulante presidencial resaltó que la bancada de Acción Popular que entre en estas elecciones será una nueva y con “experiencia aprendida” de las acciones de la actual representación legislativa. Además, mencionó que las cosas cambiarán.

“Si Dios quiere y el pueblo así lo decide, entraré a otro escenario el 28 de julio de este año. Me convertiré en presidente y tendré el trabajo que va a complementar la bancada parlamentaria. Todos son nuevos candidatos. Ellos han aprendido de la experiencia de la bancada actual que se apartó de las decisiones del partido . Van a hacer las cosas de diferente manera”, mencionó Yonhy Lescano.

