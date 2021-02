Intención de voto tendrá novedades este domingo por encuesta IEP

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) correspondiente al mes de febrero sobre la intención de voto para los candidatos de las Elecciones Generales 2021 será publicada este domingo 28 en la versión impresa y web de La República.

Esta nueva muestra realizada por línea telefónica a nivel nacional estará basada en una investigación realizada para La República, teniendo como resultado el porcentaje total de cada candidato con miras a los comicios del 11 de abril.

Cabe mencionar que en la última encuesta del IEP publicada el 31 de enero, los candidatos George Forsyth de Victoria Nacional (13,3%) y Verónika Mendoza de Juntos por el Perú (8,2%) encabezaron la intención de voto.

En tercer lugar apareció el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, con 7,1%, seguido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se ubicó en cuarto lugar con 6,7%. Por su parte, el quinto lugar lo comparten el economista Hernando de Soto (Avanza País) y el exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú). Ambos con 5,6%.

Luego apareció Julio Guzmán del Partido Morado, quien redujo considerablemente su intención de voto pues pasó de 9,1% a 4,6%, cifra que lo alejó de los primeros lugares en relación a encuestas pasadas.

Escalones más abajo apareció el expresidente Ollanta Humala —quien tienta por tercera vez la presidencia— con 2,8% y el candidato a palacio de Somos Perú, Daniel Salaverry, con un 2,5%, mientras que la sección “otros” tiene un 10,8%.

Este último estudio, consultado a la población del 21 al 27 de enero últimos, generó aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país, con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado en todo el país.

Esta encuesta además reveló que para la Presidencia de la República, cerca de un tercio de la población no tiene candidato (33%). En este grupo están los que no sufragarían por ninguno de los postulantes (22,6%), aquellos que no saben qué voto dar (un 7,5%), los ciudadanos que votarían en blanco o viciado (un 2,5%) y quienes no asistirían (un 0,1%).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional