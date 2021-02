Propuesta. El candidato a la presidencia de Avanza País, Hernando de Soto, dijo haber recibido propuestas en el extranjero para vacunarse contra los efectos del coronavirus (COVID-19).

Así lo reveló este sábado 27 de febrero durante un homenaje a las víctimas del terrorismo en el pasaje Tarata, en Miraflores, donde asistió, según dijo, como aspirante a Palacio de Gobierno en estas Elecciones Generales 2021 junto a su esposa Carla Olivieri.

“Uno de los problemas de ser cándido, espontáneo y transparente como soy es que digo, a veces, toda cosa que no debería decir. Efectivamente, he recibido propuestas (para vacunarme contra el coronavirus), pero estas propuestas no son peruanas, son de afuera . Como se sabe, soy un peruano mucho más conocido afuera de lo que soy conocido adentro”, declaró durante una conferencia transmitida en Canal N.

De igual manera, De Soto consideró que, luego de vacunar a los profesionales de primera línea —como médicos, enfermeras y militares—, el Gobierno del presidente Francisco Sagasti debería inmunizar a los personeros y miembros de mesa “para garantizar las elecciones”.

“Los candidatos a todas las posiciones públicas de alta responsabilidad también deben recibir la protección, a ellos se les debe dejar protegerse”, acotó.

En otro momento, el economista se refirió a la decisión del Poder Judicial para que se respete la decisión de la activista Ana Estrada de terminar con su vida a través de la eutanasia.

Sobre ello, sostuvo que, de llegar a ser a resultar electo en los comicios del 11 de abril, su objetivo será buscar unir a los peruanos y no dividirlos, por lo que convocará a un referéndum para decidir sobre la aplicación de la eutanasia.

“Todas las decisiones que tomemos al respecto será lo que el pueblo decida. Los electores decidirán sobre qué temas quieren pronunciarse, este va a ser un país de referentes”, opinó.

