89% de peruanos piensa acudir a votar pese a la pandemia, según IEP

El 89% de peruanos tiene pensado acudir a emitir su voto en la elecciones del 11 de abril, a pesar de estar en la segunda ola de la pandemia por COVID-19, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

El estudio indica que el 89% de ciudadanos planea sufragar en las próximas elecciones generales, un aumento en 3 puntos respecto al último enero, en donde el 86% tenía pensado acudir a la urnas.

Asimismo, el 8% señala que no asistirá a votar, mientras que el 2% se abstuvo de dar un posición al respecto y el 1% no está obligado a acudir a sufragar.

El interés de la población en ir a emitir su voto ha ido aumentado progresivamente, pues el último octubre el 76% de la ciudadanía pensaba hacerlo. Por el lado contario, el 22% aclaró tenía en su planes asistir a elegir a los candidatos para la presidencia, el Congreso ni el Parlamento Andino.

Intención de voto

En la intención de voto para los comicios electorales Yonhy Lescano ha escalado al primer lugar con un 11,3%. Atrás de él están Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), con un 8,9%; George Forsyth (Victoria Nacional), con un 8,1%; Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 8,1%; y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 7,6%.

La lista continúa con Daniel Urresti (Podemos Perú), con un 4,8% de intención de voto; Hernando De Soto (Avanza País), con un 4,2%; César Acuña (Alianza para el Progreso), con un 3,8%; Julio Guzmán (Partido Morado), con un 3,1%; Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), con un 2,4%; Pedro Castillo (Perú Libre), con un 2,4%; y Daniel Salaverry (Somos Perú), con un 2,2%.

Sin candidato presidencial

En la misma investigación se detalló también que un 31% de peruanos no ha elegido un candidato presidencial, lo que implica una reducción con respecto al mes pasado, cuando el porcentaje ascendía a 33%.

En el grupo de personas que no tiene preferencia por los candidatos se encuentran los que no votarían por nadie, con un 17,6%; los que no saben a quién elegir, con un 10,3%; quienes sufragarían en blanco o viciado, con un 2,5%; y los que no acudirían a los comicios, con un 0,2%.

