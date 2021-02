89% de peruanos piensa acudir a votar pese a la pandemia, según IEP

El 89% de peruanos tiene pensado acudir a emitir su voto en la elecciones del 11 de abril, a pesar de estar en la segunda ola de la pandemia por COVID-19, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

El estudio indica que el 89% de ciudadanos planea sufragar en las próximas elecciones generales, un aumento en 3 puntos respecto al último enero, en donde el 86% tenía pensado acudir a la urnas.

Asimismo, el 8% señala que no asistirá a votar, mientras que el 2% se abstuvo de dar un posición al respecto y el 1% no está obligado a acudir a sufragar.

El interés de la población en ir a emitir su voto ha ido aumentado progresivamente, pues el último octubre el 76% de la ciudadanía pensaba hacerlo. Por el lado contario, el 22% aclaró tenía en su planes asistir a elegir a los candidatos para la presidencia, el Congreso ni el Parlamento Andino.

Encuesta realizada por el IEP. Foto: La República

Intención de voto

En la intención de voto para los comicios electorales Yonhy Lescano ha escalado al primer lugar con un 11,3%. Atrás de él están Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), con un 8,9%; George Forsyth (Victoria Nacional), con un 8,1%; Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 8,1%; y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con un 7,6%.

La lista continúa con Daniel Urresti (Podemos Perú), con un 4,8% de intención de voto; Hernando De Soto (Avanza País), con un 4,2%; César Acuña (Alianza para el Progreso), con un 3,8%; Julio Guzmán (Partido Morado), con un 3,1%; Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), con un 2,4%; Pedro Castillo (Perú Libre), con un 2,4%; y Daniel Salaverry (Somos Perú), con un 2,2%.

Encuesta IEP. Foto: La República

Sin candidato presidencial

En la misma investigación se detalló también que un 31% de peruanos no ha elegido un candidato presidencial, lo que implica una reducción con respecto al mes pasado, cuando el porcentaje ascendía a 33%.

En el grupo de personas que no tiene preferencia por los candidatos se encuentran los que no votarían por nadie, con un 17,6%; los que no saben a quién elegir, con un 10,3%; quienes sufragarían en blanco o viciado, con un 2,5%; y los que no acudirían a los comicios, con un 0,2%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.