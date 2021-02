Salaverry: “Somos Perú no es patrimonio de una familia ni de un apellido”

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, expresó su postura acerca del pedido de una facción del partido —encabezada por Juan Carlos Zurek— para que tanto él como el expresidente Martín Vizcarra den un paso al costado en sus postulaciones.

“El señor Zurek no pisa el partido desde hace dos años, por lo que tengo entendido. Soy militante de Somos Perú desde octubre del año pasado. Hasta el día de hoy, no lo conozco. Las otras personas no son militantes, podrán haber sido fundadores en su momento, pero el partido democrático Somos Perú no es patrimonio de una familia ni de un apellido ”, declaró a Canal N.

Además, señaló que cuenta con el apoyo de los afiliados a la agrupación política en todo el proceso electoral, y que, de igual forma, lo tienen los demás aspirantes a una curul en el Congreso de la República.

“ Los militantes respaldan absolutamente las candidaturas de Somos Perú , no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de candidatos al Congreso en cada una de las regiones. He podido constatarlo en mis constantes viajes que he hecho al interior del Perú”, agregó el expresidente del Parlamento.

Días atrás, miembros fundadores de Somos Perú, liderados por Juan Carlos Zurek, enviaron un oficio a la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, pidiendo que retire las candidaturas de Vizcarra y Salaverry. Incluso, refirieron que el exmandatario debería apartarse porque le está creando una mala imagen a la agrupación fundada por Alberto Andrade.

“Esta situación pone muy mal a Vizcarra, y sería una pésima señal para el electorado que esto sea apañado desde la dirigencia nacional de Somos Perú. Hay que ser consecuentes y apartar a Vizcarra de la campaña para la salud propia del partido y del candidato a la presidencia ”, señaló Zurek a La República.

En caso de que su solicitud no sea tomada en cuenta, aseguró que tanto él como otros militantes y líderes renunciarían masivamente. “No me voy a quedar en un partido corrupto”, sentenció.

Salaverry respalda candidatura de Martín Vizcarra

Al ser cuestionado por la continuidad de la candidatura al Congreso de Martín Vizcarra, Salaverry afirmó que este sigue en carrera y que no existe intención alguna de apartarlo del partido. Ello, tras los cuestionamientos al exjefe de Estado por ser vacunado irregularmente y haberse reunido con miembros del equipo especial de investigación de Cuellos Blancos en 2018.

“Por cuestionamientos sin fundamento no podemos darle gusto a nuestros adversarios de retirar de la campaña a un candidato . Este tipo de temas, tanto el de la vacuna como ahora el de las fiscales, ya fueron aclarados por el propio Martín Vizcarra. Inclusive, están siendo investigados en las instancias respectivas”, puntualizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.