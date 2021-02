Presidente del JNE descarta tener algún vínculo con Martín Vizcarra

Aclaración. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, descartó tener algún presunto vínculo con el exmandatario Martín Vizcarra y rechazó que haya cambiado alguna resolución a favor de su candidatura al Congreso de la República con Somos Perú en las Elecciones Generales 2021.

Asimismo, explicó que las resoluciones se convierten en tales una vez que son firmadas por los miembros del Pleno del JNE para después publicarse o notificarse. Además, precisó que los votos emitidos “no tienen efecto jurídico” conforme lo establecido en el expediente 01142-2018-PA/TC del Tribunal Constitucional (TC).

Esta afirmación de Salas se dio durante su intervención el pasado jueves 25 de febrero en el ciclo de conferencias Conociendo al Jurado Nacional de Elecciones, promovidas por el círculo de estudios Pilar Coll Torrente y La Voz Jurídica, dirigida a estudiantes de las facultades de derecho de la Universidad Nacional San Agustín y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

“No hay actas, no hay grabaciones, ni filmaciones, cuando menos desde antes del 2006 en el Pleno del JNE y eso lo sabemos todos los magistrados del colegiado electoral. Lo mismo ocurre con todos los tribunales superiores y supremos del Poder Judicial”, manifestó el magistrado.

En otro momento, Jorge Salas explicó que el artículo 25 de la Ley Orgánica del JNE precisa que los debates, en los que se deliberan las causas, son reservados y que por ello “es un deber de confidencialidad a honrarse” por lo que no puede pedírsele a la institución transgredir esta norma.

Por otro lado, aclaró que, cuando su hermano Héctor Benjamín Salas Arenas, quien fuera Director Regional de Salud de Moquegua, recibió una presunta infracción administrativa entre el 2008 y 2009, Vizcarra todavía no había asumido el Gobierno Regional, por lo que negó cualquier deuda con el ex jefe de Estado, así como alguna resolución emitida a su favor para los comicios del 11 de abril. “ No hubo favorecimiento ”, añadió.

JNE y JEE decidieron no excluir a Martín Vizcarra

El pasado 3 de febrero, el Pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por David Quispe Martínez contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, que excluía a Martín Vizcarra por no consignar información sobre sus ingresos en la solicitud de inscripción.

No obstante, se resolvió que si bien el expresidente omitió colocar en su hoja de vida el porcentaje que posee en la empresa Agrotécnica Estiquiña SAC, se consideró que dichas acciones en la empresa “no le han generado ingresos, rentas o utilidades a su favor”, debido a ausencia en sus actividades económicas.

El 10 de febrero, el JEE de Lima Centro 2 resolvió que no hay lugar a la exclusión de la candidatura de Vizcarra con Somos Perú tras no considerar los tres procesos judiciales en su contra al “no haber mérito” para excluirlo de las elecciones este 2021.

El mismo organismo electoral decidió el miércoles dejar al exmandatario seguir con su postulación al Parlamento y no considerar la solicitud presentada por Yeni Vilcatoma, quien lo acusó de no haber consignado, presuntamente, en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), otros ingresos percibidos el año pasado.

