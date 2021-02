Presidente del JEE sobre George Forsyth: Sus expresiones denotan amenaza

Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, cuestionó las declaraciones de George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, quien indicó que denunciará al organismo electoral por excluirlo de carrera.

“Rechazo estas expresiones de que ‘estamos cansados de estos jueces’ o ‘ya no aguantamos a estos jueces’. Estas expresiones denotan una situación de amenaza y no las acepto en mi nombre ni en la de todos los magistrados”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, el titular del JEE señaló que el exalcalde de La Victoria “se ha equivocado de escenario” por lanzar tales comentarios, por lo que pidió que se respete al ente electoral.

“ Yo no soy su contrincante político, soy un magistrado que actúa con mucha imparcialidad e invoco el respeto , tanto para mí como para los miembros de mi Jurado Electoral, que desde siempre hemos actuado con absoluta firmeza”, sostuvo.

Insistió en que Forsyth Sommer no tenía por qué despotricar contra la entidad, ya que esta solo se limita a hacer cumplir la normativa electoral para procesos como el que se llevará a cabo el 11 de abril próximo.

“Reitero, no soy un contrincante político, soy un magistrado imparcial como todos los que conforman mi Jurado Electoral. Nosotros estamos aplicando las normas del sistema electoral peruano, como en todos los procesos electorales, y las mismas reglas para todos los candidatos ”, mencionó Carrasco.

George Forsyth niega amenazas al JEE

Por su parte, George Forsyth, tras las precisiones del presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, manifestó que lo dicho no constituye una intimidación hacia el magistrado.

“ No es ninguna amenaza , sino acciones que se deben tomar cuando los jueces no cumplen el debido proceso. No se nos ha permitido ni siquiera defendernos y obviamente no ha respetado lo que ha indicado el Jurado Nacional”, expresó en RPP.

El candidato presidencial de Victoria Nacional fue excluido debido a imprecisiones en su hoja de vida, pues no declaró ingresos por sus diversas empresas en el rubro de bienes y rentas.

El personero legal del partido tiene plazo hasta el domingo 28 de febrero para apelar a la resolución. Inicialmente, iban a presentar el recurso el lunes, pero el organismo electoral les informó que deben hacerlo antes, a través de la plataforma virtual.

