López Aliaga apelará decisión del JEE que lo excluye de las elecciones

El candidato presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se manifestó tras la decisión que tomó el Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro 1 al excluirlo de las elecciones del próximo 11 de abril.

El último jueves, la entidad electoral publicó una resolución en la que impuso la exclusión al aspirante al sillón presidencial de Renovación Popular por “conductas prohibidas”, luego de que infringió las normas de propaganda electoral.

Esto, debido a que a través de sus redes sociales, López Aliaga aseguró que donaría el 50% de su sueldo si resultaba ganador de los próximos comicios electorales . Asimismo, la Coordinadora de Fiscalización del JEE indicó que el empresario estaba incurriendo en una “presunta promesa de dádivas”.

Ante esta decisión, Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que su candidato presidencial asegura que va a apelar la decisión tomada por el organismo electoral para que este pueda ser revocado en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Apelaré la decisión, como corresponde, y expondré las razones que hacen indispensable revocar el fallo del JEE. A pesar de los cuestionamientos que se hace al JNE por ciertas resoluciones, creo que tiene la gran oportunidad de demostrar que cumplirá con darle al país unas elecciones generales limpias”, señaló.

Rafael López Aliaga

Además, afirmó que desde que ha inscrito su candidatura suspendió las donaciones que brindaba, con el propósito de cumplir con las normas que estipula el JNE.

“Soy una persona que cumple las reglas y ellas prohíben entregas o promesas de entrega de bienes a los electores, así que me he visto obligado a suspender mis donaciones. No estoy realizando donaciones de ningún tipo ”, insistió.

López Aliaga: “Es mi vida privada”

En este sentido, Rafael López Aliga sostuvo que la propuesta de donar la mitad de su sueldo es “parte de su vida privada”, por lo que no cree que merezca ser excluido por la entidad.

“Dicen lo que yo mencioné, que prefiero donar mi sueldo a la Cruz Roja, 15.000 soles en el caso hipotético de ser presidente. Nada más. El antecedente es que parece que yo soy una persona que dona dinero para obras sociales, lo cual es mi vida privada y no tienen por qué meterse conmigo , pero lo están haciendo”, manifestó en diálogo con Exitosa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.