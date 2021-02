Hernando De Soto: López Aliaga me propuso ser su candidato a la presidencia

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseveró que Rafael López Aliaga le pidió que sea postulante a la presidencia por su partido Renovación Popular (RP). En ese sentido, apuntó que se dio cuenta que podría proponer una mejor alternativa.

“No recuerdo que me haya propuesto la candidatura a la vicepresidencia, lo que sí recuerdo es que sí me la propuso para la presidencia . Al principio, le agradecí, lo pensé... y mientras más hablaba Rafael López Aliaga, más me daba cuenta que yo podía formar una alternativa más interesante”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, aseguró que el actual aspirante a la presidencia por RP lo elogiaba hasta que presentó su candidatura a las Elecciones Generales 2021, suceso por el que comenzó a tener una actitud más agresiva.

“Siempre ha tenido una actitud muy positiva hacia nosotros, ha hablado maravillas de mí en televisión, pero ahora que yo entré en la contienda, está de lo más agresivo últimamente , cosa que no es de sorprender, es un emprendedor que lucha y le encanta meter juicios a todo el mundo”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que conoce “muy bien” a Alberto Fujimori; sin embargo, le es difícil definir al fujimorismo, debido a los diferentes cambios de sus acciones.

“Yo no asocio al fujimorismo con una ideología o una conducta en particular. Yo conozco a un Alberto Fujimori izquierdista que gana las elecciones en 1990, uno que tiene miembros del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) en su grupo Legislativo, uno que no quería el shock económico... He tenido que combatirlo por hacer el shock y cuando ya estaba convencido, había un segundo Alberto Fujimori y este es sucedido por un tercero: golpista, que yo condené, y luego hay el Alberto Fujimori asociado con gánsteres”, dijo.

