Victoria Nacional apelará el lunes resolución que deja fuera de carrera a Forsyth

El Partido Victoria Nacional presentará el lunes, ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la apelación a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que deja fuera de carrera al postulante a la presidencia George Forsyth.

Así lo informó la abogada y candidata al Congreso con el número 2 de ese partido, Marie Ayasta, quien sostuvo que el JEE “no ha respondido lo que el JNE solicitó en la primera resolución, en que pidió que demuestre que el formato de la declaración jurada de hoja de vida no induce a error al candidato”.

Consideró que la nueva resolución no tiene asidero , por lo que se mostró segura que en la instancia que compete al JNE, se decidirá que Forsyth y su fórmula, continúen en la contienda electoral.

El documento del JNE que anuló la exclusión de Forsyth, determinada inicialmente por el mismo JEE Lima Centro 1, emplazó a esta jurisdicción a emitir un nuevo pronunciamiento en el que debía recabar “medios de prueba idóneos” que acrediten si el formato de la declaración jurada de hoja de vida permitió o no discernir o elegir el año declarado respecto a los ingresos en el sector público y privado del postulante.

“Este informe ha salido de una manera apresurada, rápida, me imagino que por los plazos y por los tiempos con la hora. No se ha demostrado que el formato de la declaración jurada de hoja de vida no induce a error al candidato”, afirmó Ayasta.

La abogada manifestó que en la segunda resolución “se podría decir que han estado parafraseando la primera resolución. El JNE es un organismo independiente y estoy convencida que no permitirá que perdamos sin salir a la cancha”, subrayó.

