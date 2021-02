#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso de la República Gustavo Cesti (Somos Perú-número 13) y Manuel del Águila (Victoria Nacional-número 15) debaten sus propuestas en torno a la reactivación económica, lucha contra la corrupción y combate de la COVID-19. Además, se comprometen en el #YoPrometo.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Manuel del Águila de Victoria Nacional

Mi meta es impulsar desde el Congreso todas las leyes y normativas que permitan una transformación digital del Estado. El acceso a internet debe ser considerado un derecho fundamental al igual que el agua, salud y educación. La tecnología es un puente para la igualdad de oportunidades.

Gustavo Cesti de Somos Perú

Sueño con un Perú honesto, distinto y tengo fe que realmente lo podemos lograr. En 1996, mi padre fue el primer empresario en denunciar actos de corrupción en la dictadura de Alberto Fujimori, esto le costó que lo secuestraran y llevaran a un cuartel por tres años. Él se mantuvo firme y ese fue el legado que me dejó de coherencia, lucha frontal contra la corrupción, aunque uno se tenga que sacrificar.

Pregúntale a tu contendor

Del Águila a Cesti: ¿Qué opinas sobre que Vizcarra le haya mentido al país con descaro y cinismo? ¿No crees que le está haciendo daño al partido?

Gustavo Cesti de Somos Perú

El tema es simple. Él tiene que responder a todas las acusaciones que se le vienen haciendo. Nosotros como partido, y yo personalmente, no vamos a blindar absolutamente a nadie. Lo más complicado es estar en esta campaña en que solo se centran en él, ataques y más ataques, pero no en otros candidatos. Podemos ver que el candidato Forsyth está teniendo un bajón continuo. No me preocupo por las encuestas.

Cesti a Del Águila: Victoria Nacional está teniendo una campaña costosa, ¿qué intereses hay detrás?

Manuel del Águila de Victoria Nacional

Vamos a rendir todas las cuentas después de la campaña. Todos los candidatos estamos realizando actividades en coordinación con la ONPE para poder financiar nuestras campañas. No hay nada de que preocuparse.

¿Cuál es su propuesta para reforzar la salud y economía?

Manuel del Águila de Victoria Nacional

Tenemos que asegurar la inmunidad de rebaño. La primera medida es contratar a más de 20.000 vacunadores porque al ritmo que va el Gobierno no vamos a poder inmunizar a todos este año, sino el próximo. Si no logramos controlar la pandemia, será imposible reactivar la economía. Vamos a impulsar microcréditos para que los pequeños empresarios puedan acceder y se formalicen.

Gustavo Cesti de Somos Perú

Cómo se puede luchar contra la informalidad, si tenemos como precedente a George Forsyth, antes de dejar al municipio tirado, combatirla a palos. No hubo un tema de promoción o de apostar por ellos (por los informales), sino de botarlos, enfrentarse y dejarlos sin trabajo. Me parece importante regular el comercio ambulatorio.

Manuel del Águila de Victoria Nacional

No confundamos informalidad con desorden. Lo que caracteriza a Forsyth fue el orden que impuso (en La Victoria), se enfrentó a mafias y ha luchado contra la informalidad.

Exclusión de George Forsyth

Gustavo Cesti de Somos Perú

Tenemos que apostar por la democracia y eso implica que respetemos a las instituciones y el debido proceso. El JEE se ha pronunciado, pero el señor Forsyth tiene toda la posibilidad de apelar como lo han hecho todos. No hay que hacer tanto escándalo.

Manuel del Águila de Victoria Nacional

Estamos indignados, sorprendidos porque este tipo de medidas del JEE solo generan inestabilidad política porque no le permite al ciudadano decidir su voto a poco más de 40 días de las elecciones. Parece que los políticos de siempre están empecinados en interferir en el jurado para no permitir una nueva generación de políticos. No vamos a permitir que se nos excluya.

#YoPrometo

Manuel del Águila de Victoria Nacional

Me comprometo a trabajar por el país con diálogo para no entramparnos en insultos. Prometo impulsar una reforma constitucional para que el internet sea un derecho de todas las personas. Modificaré la ley del teletrabajo. Es necesario cambiar la ley federal de salud para que nunca más nos agarre una pandemia con un sistema de salud colapsado. Soy un político nuevo y de una generación nueva.

Gustavo Cesti de Somos Perú

Prometo hacer una política distinta, ya estamos cansados de la política del conflicto. Cinco años en el que el Perú no se ha movido porque hemos tenido un Congreso altamente conflictivo. Tenemos que apostar por un país honesto. Tengo más de 15 propuestas para combatir la corrupción.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.