Forsyth informa que denunciará al JEE Lima Centro 1 tras excluirlo de carrera

El aspirante a la presidencia George Forsyth comunicó que denunciará penalmente a los magistrados del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 luego de que ratificaran su exclusión de la carrera electoral por omitir información.

Con esta medida, la entidad en primera instancia declaró improcedentes las candidaturas de la primera y segunda vicepresidencia de Victoria Nacional, de Ana Patricia Arévalo y Jorge Chávez Álvarez, respectivamente.

“Estamos denunciando ahora penalmente al Jurado Especial, porque no está respetando del debido proceso y parece que no conocen la Constitución. (...) No nos pueden excluir por esos hechos”, dijo Forsyth en diálogo con Canal N.

El postulante calificó los actos de los juristas como “prevaricato” por haber emitido la resolución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 10 horas y con la misma posición que separa de la contienda al exalcalde de La Victoria por no declarar sus ingresos como correspondía.

“Hay irregularidades en el jurado especial, quienes han realizado una resolución exprés. Obviamente acá hay una intencionalidad detrás. Ni siquiera han respetado nuestro derecho a defensa. (...) Esto es gravísimo, no se trata de respetar el debido proceso, acá hay prevaricato ”, enfatizó.

El JEE Lima Centro 1, en el primer proceso de exclusión, ya incluyó la posición del personero legal de la agrupación política, quien aceptó el error de haber declarado los ingresos y bienes de 2020 y no del 2019, como se estableció.

Forsyth sostiene que su exclusión en primera instancia es porque los mismos políticos “no quieren” que él postule junto a su equipo. “O sea, ¿tanto miedo nos tienen?”, manifestó. Su futuro político aún será definido por el Pleno del JNE, cuyo fallo no puede ser apelado.

“El formulario induce al error, porque no indica qué hay que declarar. Cuando uno llena la declaración jurada, sale que declare el año anterior, es decir el 2020, pero ahora dice que se tuvo que declarar el 2019”, remarcó.

El candidato presidencial comentó, a la vez, que el JNE responderá de la misma forma que en la primera ocasión, cuando anuló la resolución al encontrar una serie de errores y pidiendo al JEE que aclare esas imprecisiones.

