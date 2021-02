César Acuña: “La caída de Alberto Fujimori fue por mí”

César Acuña, aspirante al sillón presidencial por su partido Alianza para el Progreso, se autonombró, un vez más, como el responsable de la caída del exdictador Alberto Fujimori tras la revelación de los ‘Vladivideos’.

Según el también exparlamentario, esto se debió porque fue el autor del aprobado informe en minoría que acusaba al entonces legislador Alex Kouri de antejuicio político, por la grabación en el que recibía dinero de Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

“La caída de (Alberto) Fujimori fue por mí. (...) Quien ha causado la caída de Fujimori he sido yo. Cuando se encontró el video, quien presidió la comisión en minoría para el caso Kouri-Montesinos, he sido yo. Gracias a ese informe aprobado en el Congreso fue la caída de Fujimori”, sostuvo en entrevista en Canal N.

El fundador de APP afirmó que tras este hecho, el dictador, ahora sentenciado, viajó a Japón y envió su renuncia a la presidencia por fax, medida no aceptada por el Legislativo en su momento.

Sobre este caso, la plataforma Lamula.pe publicó en el 2016 la declaración del abogado Guillermo Olivera Díaz, quien trabajó como asesor de Acuña en esa subcomisión y mencionó que el entonces legislador intentó bloquear la investigación para que no se presente un informe en minoría y posteriormente no se cree una comisión investigadora.

El postulante rechazó algún vínculo con Vladimiro Montesinos, los cuales fueron revividos en el libro Plata como cancha, del periodista Christopher Acosta. En el texto se incluyen las las declaraciones que hizo Matilde Pinchi Pinchi, la exasistente del jefe del SIN.

Ante la comisión parlamentaria ‘Townsend’ en el 2001, la extrabajadora dijo que en uno de los intentos de Montesinos para comprar a parlamentarios fue ofrecerles entre $ 10.000 a $ 15.000, mientras que César Acuña le habría pedido un misterio.

“ Yo quiero un ministerio, yo no voy a firmar por $ 10.000, yo quiero un ministerio ”, habría manifestado, según Pinchi, Acuña Peralta cuando visitó las instalaciones del SIN, acompañado de David Mejía Galindo, asesor de la referida dependencia.

Sobre este hecho, el ahora candidato para las Elecciones Generales 2021 insistió en que “nunca” visitó las instalaciones de la entidad que lideraba Montesinos y menos que conversó con él.

“Jamás, eso es mentira. Nunca he ido al Servicio de Inteligencia. Esas son novelas, comentarios de terceros. Nunca he conversado con Vladimiro Montesinos y nunca he avalado el Gobierno de Fujimori”, enfatizó el postulante.

Por otro lado, César Acuña informó que no leyó el libro en mención, pero que denunciará al periodista: “Lo estamos demandando porque tiene que demostrarme con documentos y con hechos todo lo que dice ese libro es cierto”.

