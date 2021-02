El jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que los electores que superen los 37,5 grados de temperatura corporal no podrán ingresar a los locales de votación. En caso se persista con ese nivel, el ciudadano no votará ni pagará la multa por no sufragar.

De acuerdo a sus declaraciones, las personas deberán seguir con los protocolos de seguridad y prevención contra el nuevo coronavirus. Es así como los encargados deberán tomar la temperatura y entregar alcohol en gel antes de que los votantes entren al lugar de votación.

“El protocolo es claro, medimos la temperatura, si tiene 37,5 no entra, el ciudadano esperará de 10 a 15 minutos y, si sigue con la misma temperatura, consignamos su nombre en un aplicativo para que no pague multa. No obstante, no podrá ingresar (al local de sufragio), es un riesgo para todos”, afirmó en RPP.

Asimismo, indicó que los protocolos diseñados por la entidad garantizarán que las elecciones generales sean seguras, incluso, si los miembros de mesa no son vacunados a tiempo. “Es posible hacer elecciones seguras en pandemia, sin vacuna, cumpliendo en forma estricta los protocolos”, mencionó.

Por otro lado, enfatizó que los miembros de mesa elegidos por sorteo general recibirán un pago de 120 soles por su labor ejecutada. “Si lo tienen, podemos hacerles transferencias a través de los monederos electrónicos, queremos que sea lo más digital posible; si no lo tienen, trabajamos con el Banco de la Nación para pagar a los que están lejos con el carrito pagador. El pago es solo para los que cumplen la función”, expresó.

Por último, Corvetto recomendó que los ciudadanos acudan a sufragar de manera escalonada en función del último número de su DNI. Así también, pidió que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y con comorbilidades vayan a votar desde las 07.00 hasta las 09.00 a. m.