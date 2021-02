El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, se manifestó en contra de la propuesta de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que el sector privado pueda tener la autorización para la gestión y distribución de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) en el país.

Al respecto, aseguró que el planteamiento de Keiko Fujimori “es solo un mentira y no se puede”, ya que no es el momento de su participación, pues son los laboratorios que producen las vacunas y los gobiernos, los encargados de vacunar a la población.

“Me acabo de enterar de la propuesta de la señora Fujimori para incorporar al sector privado en el proceso de vacunación de la población peruana. Eso es una mentira y no se puede . Los privados no puedes comprar vacunas. La venta de vacunas solo se da entre los laboratorios que producen las vacunas y los Estados, nada más”, explicó durante un video difundido en sus redes sociales.

Asimismo, Julio Guzmán consideró que varios partidos políticos quieren que el sector privado participe en la compra de vacunas.

No obstante, dijo que en este momento el Estado debe proteger a la población y reducir la cantidad de contagios de coronavirus que ya registra 1 293 497 casos positivos y 45.487 muertes, según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

“Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la ciencia, es vacunar a los más expuestos y vulnerables para que la pandemia no se siga extendiendo. Si no hacemos eso primero, no vamos a terminar con la pandemia. Todos quisiéramos que los privados pudieran intervenir, pero no en este momento. El proceso lo tiene que liderar el Estado para proteger a toda la población”, acotó.

Fujimori a Sagasti: “Si los privados pueden vacunar gratis y más rápido, no los detenga”

El último martes, Keiko Fujimori afirmó, por medio de un video, que “los privados pueden vacunar gratis y más rápido” por lo que exhortó al presidente Francisco Sagasti a permitir su participación en la importación de las vacunas.

“Estoy muy extrañada por la decisión que ha tomado el gobierno de no permitir que los privados puedan vacunar gratis hasta que el Estado haya terminado de hacerlo. Eso quiere decir que la vida de todos los peruanos depende de la velocidad ineficiente del Estado (….) Invoco al presidente Sagasti a reconsiderar esta decisión”, criticó.

Por otro lado, aseveró que “el Estado puede concentrarse en la primera línea y en la población vulnerable, mientras que la empresa privada atiende en paralelo a los demás”.

Del mismo modo, señaló que gestión de Sagasti “no puede caer en el mismo error del gobierno anterior que no permitió que los privados entreguen oxígeno a la gente”.

“Si los privados pueden conseguir la vacunas más rápido para vacunar gratis a sus trabajadores, a sus familias y sus zonas de influencia, ¿por qué prohibirlo?”, dijo Fujimori a Sagasti.

