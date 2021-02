Créditos: Raúl Egusquiza/ URPI-GLR

Ultimátum. El aún secretario de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, reiteró su rechazo a la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso con la agrupación política de cara a las Elecciones Generales 2021.

En conversación con RTV de La República, Zurek anunció la emisión de un documento presentado al partido para que en un plazo de 24 horas, Somos Perú desista de la postulación del exmandatario, quien en los últimos días fue denunciado por supuestos delitos en el caso Vacunagate.

Junto a la hija del exalcalde de Lima Alberto Andrade, Rocío Andrade, la excandidata y fundadora, Nora Bonifaz, y los militantes Marco Paredes y Eduardo Sánchez, Juan Carlos Zurek informó que buscarán que se respete el artículo 40 del estatuto del partido pidiendo la renuncia de Vizcarra.

“Si Martín Vizcarra no renuncia, nosotros estamos viendo no quedarnos en la corrupción. Nosotros no nos vamos a casar con un corrupto . Salimos de la corrupción en todas las bases a nivel nacional que están muy preocupados con las distintas regiones como Piura, Apurímac, La Libertad y Cusco, donde están preocupados”, declaró.

En efecto, este miércoles 24 de febrero un grupo de militantes de Somos Perú presentaron “un ultimátum” a la presidenta del partido, Patricia Li, solicitando la renuncia de los candidatos Martín Vizcarra y Daniel Salaverry, quien aspira llegar a Palacio de gobierno por la agrupación política.

Al respecto, Rocío Andrade consideró que su papá Alberto Andrade “ya hubiera agarrado a todos y públicamente los hubiera botado” de Somos Perú.

“ Mi papa ya hubiera agarrado a todos y públicamente los hubiera botado porque fue una persona que empezó a luchar realmente contra la corrupción. Se enfrentó realmente a gente poderosa para poder mantener una línea limpia, una línea bien ordenada. Qué ahora venga gente extraña al partido a decir que ellos van a luchar contra la corrupción cuando tienen cola. ¿No sería mejor que se queden callados de boca y no hablen tonterías? Andrade no se hubiera casado con alguien”, acotó.

En otro momento, Juan Carlos Zurek exhortó a Vizcarra Cornejo a dejar su postulación, pues dijo que como ciudadanía espera que “tenga la hidalguía” de decir que no va más con Somos Perú a los comicios del 11 de abril.

“Lo que pedimos es que por dignidad y en un acto de honestidad se puede llegar a Martín Vizcarra y pueda decir que no va más. Eso le puede decir a un ciudadano que realmente en su momento confío en él. Como ciudadano yo esperaría la hidalguía de él decir que no va a ir y que primero resolverá sus situaciones pendientes igual que Salaverry. Qué después regresen. Eso es lo que corresponde”, añadió.

