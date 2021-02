George Forsyth, el candidato que se mantiene en el primer lugar de las intenciones de voto para las Elecciones Generales 2021, se pronunció sobre las críticas a su persona por postular a la presidencia de la República, máximo cargo público, a pesar de no tener una profesión ni experiencia política partidaria.

El postulante por Victoria Nacional, ex Restauración Nacional, mencionó que a él le preocupa sus contendores políticos que no han tenido participación activa durante la primera cuarentena en el país por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Quien llegue a este puesto no puede ser una persona que ha estado en un escritorio escondido porque no tiene idea de los problemas del país, o simplemente ha estado en el Congreso peleándose, pero que realmente no han cambiado nada . Sin ensuciarse los zapatos, sin recorrer la calle”, declaró en entrevista con Tv Perú.

Forsyth no quiso mencionar nombres de a quién se refería en específico. Al respecto, hay varios postulantes presidenciales que han pasado por el Poder Legislativo. Los actuales legisladores son Daniel Urresti y José Vega. El anterior Parlamento disuelto fue conformado por Yonhy Lescano, quien ahora subió al segundo lugar; Daniel Salaverry y Marco Arana. En anteriores ocasiones también fueron legisladores Alberto Beingolea, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y César Acuña.

En esta línea, el aspirante sostuvo que él sí combatió la pandemia cuando era alcalde de La Victoria, llevando canastas a las familias más vulnerables, tras iniciativa del Poder Ejecutivo, al imponerse el confinamiento obligatorio desde marzo de 2020.

“Me preocupa la falta de experiencia de los demás que en la pandemia han estado en sus casas. Nosotros hemos estado en las calles llevando canastas casa por casa. Hemos luchado desde la calle”, enfatizó.

Forsyth: “Me quedan tres cursos y acabo (la carrera)”

Por otro lado, el aspirante de Victoria Nacional anunció que en mayo acabará su carrera universitaria de Administración de empresas , por lo que, según estima, para mayo ya obtendrá su grado.

“Me quedan tres cursos y acabo. O sea, estoy acabando ahora en mayo. (...) Para la segunda vuelta ya estoy”, comentó George Forsyth, aceptando que culmina este paso para completar la fase de preparación profesional.

Agregó que esta condición es importante, pero no es definitivo para que sea una buena autoridad. “Hay muchos peruanos que no tienen título y son sumamente capaces”, enfatizó. Sostuvo que más allá de las propuestas y títulos, se debe “ver quién es la persona”.

“No nos olvidemos quiénes han sido los últimos presidentes y qué títulos han tenido, incluso del extranjero que parece que no forman académicos, sino delincuentes porque todos se han llevado la plata de los peruanos”, remarcó Forsyth.

