Candidatos intensifican su campaña a 46 días de elección

A menos de dos meses de las elecciones y en medio de las restricciones por el COVID-19, los candidatos presidenciales intensifican sus campañas, la mayoría con visitas al interior del país, otros por medio de las redes sociales y algunos tratando de generar polémicas .

El candidato del PPC, Alberto Beingolea, la emprendió contra Rafael López Aliaga, al señalar que generará competencia a la empresa PerúRail (propiedad del representante de Renovación Popular) para acabar con el monopolio de tren que tiene en el Cusco.

“No se puede hablar de combatir la ola de monopolios y oligopolios cuando eres parte de una, por eso debemos de generar más y mejor competencia por el bien del Perú”, señaló.

El representante de Acción Popular, Yonhy Lescano, negó haber dicho que va a estatizar las empresas, aclarando que promoverá una “economía social de mercado” y defenderá a la población “frente a los abusos que cometen las empresas”.

Desde el Valle del Tambo Grande, en Piura, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se dirigió al presidente Francisco Sagasti para sumarse al pedido, inútil hoy, de que se permita a los privados traer vacunas al Perú. “Si los privados pueden vacunar gratis y más rápido a la gente, no los detenga. Salvar la vida de todos los peruanos está por encima de cualquier complejo o trauma ideológico”, escribió en su cuenta de Twitter.

Daniel Urresti de Podemos Perú le dio la contra a Keiko al recordar que las clínicas elevaron los cobros de sus servicios cuando empezó la pandemia . Dirigiéndose a los pobladores del Cusco, dijo que promoverá el turismo, pero también atenderá los problemas que afectan a esa región, que tiene escasos recursos, pasa penurias económicas y padece por falta de agua y desagüe.

El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, estuvo en Otuzco, La Libertad, donde dijo que, entre sus prioridades, está vacunar a todos los peruanos contra el COVID-19, devolverles trabajo y reconectar con internet a los niños que no pudieron estudiar durante las clases virtuales. Añadió que buscará reactivar el turismo, que es uno de los más golpeados por la pandemia.

Guzmán. Asegura que vacunará a todos contra el COVID-19. Foto: difusión

César Acuña de APP pidió al presidente Sagasti que levante la cuarentena. “Sin un debido control del Ejecutivo, los confinamientos no funcionan. La gente más acomodada no respeta las restricciones y los más afectados son los más pobres que no han recibido su bono y tienen que salir a trabajar para vivir”, apuntó.

Acuña. Pide a presidente Sagasti que levante la cuarentena. Foto: difusión

Hernando de Soto sostuvo que postula para ganar las elecciones y no las encuestas. Dijo estar de acuerdo con la unión civil y con reformas en la Constitución, pero no con el cambio. Asimismo, expresó su desacuerdo con la legalización del aborto.

Desde Piura, Pedro Castillo de Perú Libre reiteró su propuesta para una nueva Constitución, asegurando que terminará con los conflictos sociales.

Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido Nacional, visitó la región Junín, donde aseguró que trabajará en favor de las comunidades del interior del país.

En corto

Lima provincias. Verónika Mendoza (JP) visitó los distritos de Lurigancho-Chosica, Ricardo Palma, Santa Eulalia y Chaclacayo.

Fallo. Marco Arana (FA) criticó la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Telefónica.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.