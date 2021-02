APP concluiría vacunación contra la COVID-19 este 2021, según candidato

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso en las elecciones 2021 Max Peralta (Partido Morado - número 16) y Miguel Saldaña (Alianza para el Progreso - número 8) debatieron sobre la reactivación económica, el plan de inmunización contra la COVID-19, la unión civil y la despenalización del aborto.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Max Peralta del Partido Morado

Hoy más que nunca que vemos políticos que han utilizado su poder para beneficiarse es fundamental recordar la frase de Platón: “El precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres”. Vivo en una Lima olvidada.

Miguel Saldaña de Alianza para el Progreso

He sido tres veces alcalde del distrito de Comas. Nuestra experiencia la ponemos a disposición para fortalecer a los gobiernos locales. La descentralización es una meta, pero muy poco se avanza hacia ella. Necesitamos enmendar una serie de errores en la crisis de representación y vacíos normativos que no permiten lograr el orden y la seguridad.

¿Cómo piensan reactivar la economía?

Max Peralta del Partido Morado

En los primeros seis meses, se va a dar trabajo a las personas para que puedan construir sus locales, muros de contención y así puedan tener un ingreso. Se implementará el programa ‘Compra mi Perú', donde se comprará únicamente a las pequeñas empresas.

Miguel Saldaña de Alianza para el Progreso

La COVID-19 está generando desempleo y, además, millones de peruanos están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. ¿Qué vamos hacer si hoy el Partido Morado está en el Gobierno y no sabe afrontar la crisis? Pareciera que se tapa los oídos, los ojos y no acelera la vacunación.

¿Cómo impulsará la campaña de vacunación?

Max Peralta del Partido Morado

Si escuchamos a todos los partidos, el Perú sería potencia porque hay muy buenas propuestas, pero el problema es si realmente lo van a hacer.

Miguel Saldaña de Alianza para el Progreso

Estamos proponiendo una vacunación universal. A diciembre del año 2021 todos los peruanos estaremos vacunados porque seremos eficaces y eficientes a diferencia de este Gobierno. Por otro lado, el bono COVID va a ayudar a reactivar la economía, ya que 5 millones de familias van a recibir S/ 600.

¿Apoyaría propuestas a favor del aborto y la comunidad LGBTBIQ+?

Max Peralta del Partido Morado

He sido más de 10 años catequista y soy católico, pero eso no implica que me haga el ciego y no vea los temas de discriminación. En el tema de matrimonio igualitario, estamos hablando de un matrimonio civil, de igualdad de derechos y oportunidades.

El Partido Morado está a favor de despenalizar el aborto solo en casos de violación. Con el aborto libre, como el aprobado en Argentina, no estamos de acuerdo o al menos no hemos tomado un consenso. Voy a hacer que se impulsen temas de educación sexual.

Miguel Saldaña de Alianza para el Progreso

Creo en Dios sobre todas las cosas. Si es fiel a los principios catequistas cómo dice usted estar a favor de la despenalización del aborto. Para la Iglesia Católica, bajo ningún aspecto está permitido. ¿Es católico o dejó de serlo?

#YoPrometo

Max Peralta del Partido Morado

Tenemos un plan de gobierno y una agenda legislativa que han sido trabajadas por cinco años y por más de 100 expertos. Creemos en la igual de oportunidades. La bancada morada es la única que ha actuado de manera coherente y se opuso a la crisis política. Hay que reformar el sistema de pensiones, pero no podemos engañar a la gente.

Miguel Saldaña de Alianza para el Progreso

Nosotros proponemos instalar cuatro oficinas descentralizadas para atender las expectativas de la población. Todo extranjero que delinca y sea detenido infraganti en 48 horas será deportado. También está la ley de control migratorio, vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas para controlar las fronteras y así no hayan más ingresos de personas indocumentadas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.