Vizcarra aseguró que no renunciará a su postulación al Congreso

El expresidente de la República Martín Vizcarra se pronunció respecto a su candidatura al Congreso con Somos Perú de cara a las elecciones del 11 de abril. Aseguró que no renunciará a su postulación, pese a estar siendo investigado por haber recibido de manera irregular la vacuna de Sinopharm.

Durante una entrevista con RPP, Vizcarra fue consultado sobre si tenía contemplado dar un paso al costado respecto a su candidatura para los próximo comicios y negó que fuese a tomar esa decisión.

“ No, en absoluto (no voy a retirar mi candidatura) porque nosotros estamos aquí precisamente para poder siempre explicar y aclarar cualquier duda que pueda existir y nos acogemos y estamos prestos a asumir cualquier responsabilidad”, manifestó.

En esa línea, el exmandatario reiteró que la inoculación que recibió de la dosis del laboratorio chino fue parte de los ensayos clínicos, contrario a lo dicho por el exjefe de estas prueba en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Germán Málaga, quien señaló que le había asegurado que lo que le aplicaron fue la vacuna.

“Todo el conocimiento que teníamos hasta esa oportunidad los miembros del Ejecutivo, el Consejo de Ministros y yo, como presidente, es que habían 12.000 para la etapa experimental de la fase 3 de Sinopharm . Nunca, hasta el día que yo he dejado el Gobierno, producto de la vacancia, se habló de números adicionales. Nunca, hasta ese momento, eran 12.000 para la etapa experimental”, sostuvo.

Asimismo, pidió disculpas a la ciudadanía por no haber informado que participó en los ensayos de la vacuna y aclaró que se encuentra a disposición de las investigaciones que le realicen, ya que asegura no haber cometido ningún delito.

Vizcarra sobre reunión con fiscal Sandra Castro

En entrevista con Canal N, Martín Vizcarra se manifestó tras declaraciones de la fiscal Sandra Castro, quien confirmó haberse reunido con el exjefe de Estado junto a Rocío Sánchez en 2018.

El expresidente sostuvo que no tenía conocimiento previo de con quiénes iba a encontrarse y que esto fue pactado por una vecina cuyo nombre no recuerda.

“Sandra Castro vive en el mismo condominio, pero ella no me pidió la reunión, sino una tercera persona (...) No sabía yo que iba a reunirme con la fiscal. La vecina me dice que hay una persona que trabaja en la fiscalía que requiere algún tipo de seguridad y yo accedí”, informó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.