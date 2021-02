Rafael Santos, aspirante a la presidencia del partido Perú Patria Segura, indicó que la ciudadanía requiere de “sangre nueva” porque ya está cansada de la clase política que existe y persiste en el país.

“ Necesitamos sangre nueva en la política nacional , que no nos mientan, que no vengan poniendo a sus amigos, a sus familiares. (…) No tengo antecedentes penales, policiales ni judiciales. Tengo la experiencia de haber sido gobierno y de haber manejado presupuesto del Estado”, declaró a RPP.

Además, mencionó que es imprescindible que exista un cambio no solo de los políticos que siempre postulan a la presidencia de la República, sino del Estado mismo.

“La gente ya no quiere más sangre vieja de políticos corruptos que han estado gobernando en el país. Quiere una renovación total de los políticos, de nuestro Estado . Todos los políticos tradicionales que están compitiendo no llegan ni al 10%. Es decir, de cada 10 peruanos, uno estaría dispuesto a votar por los señores que están ahí (en los sondeos)”, sostuvo.

Al ser consultado por no tener gran presencia de intención de voto en las encuestas publicadas, Santos Normand aseguró que es porque su campaña no cuenta con financiamiento.

“ No tengo una empresa corrupta que me está financiado la campaña . Estamos financiando con mis propios recursos, yendo a los diferentes pueblos, departamentos, y conversando con la población. No tengo ningún acuerdo político ni financiero con ninguna empresa y me permite estar ligero y tomar las mejores decisiones para el desarrollo del Perú”, añadió.

Compra de vacunas anti-COVID-19

Por otro lado, respecto a la presunta gestión de compra de vacunas rusas anti-COVID-19, el candidato presidencial de Perú Patria Segura, aseguró que esto no ocurrió, sino que fue a comprobar que sí había disponibilidad de dosis para ser entregadas al Perú.

“ No fui a comprar vacunas , expuse y di una conferencia de prensa para que no nos sigan mintiendo porque decían que no habían vacunas. Estuve buscando una serie de laboratorios, no solamente los rusos. No puedo negociar los precios porque no soy gobierno”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.