Mendoza sobre Lescano: “Lo que dice es mucho de la boca para afuera”

Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, se refirió a la reciente encuesta de CPI, que la coloca en el cuarto puesto por detrás de George Forsyth, Yonhy Lescano y Keiko Fujimori, y aprovechó para marcar distancias con el postulante de Acción Popular, quien sigue escalando posiciones.

En diálogo con Panorama, Mendoza minimizó su caída en las preferencias y la asoció a una campaña que “está empezando” y que tiene a la ciudadanía involucrándose en el debate tras la exposición de propuestas de varios candidatos, algo que consideró “saludable para la democracia”.

Asimismo, sostuvo que la principal diferencia entre las propuestas de JP y AP es que en su partido existe un acuerdo entre sus integrantes para lograr “un cambio por igual”, y resaltó que en el bando del excongresista aún existen diferencias ideológicas.

“En el caso de Acción Popular, me temo que hay diferentes tendencias y posiciones contrapuestas, incluso sectores golpistas. Tienen una mayoría parlamentaria que el señor Lescano podría aprovechar para hacer algunas cosas que plantea”, mencionó.

En específico, se refirió a la propuesta sobre el cambio de Constitución que tanto Lescano como otros aspirantes proponen de llegar al sillón presidencial. La exparlamentaria hizo énfasis en que podría coordinar con la bancada de AP para realizar esta propuesta desde el Congreso.

“A mí me extraña que hable tanto de la nueva Constitución, pero no coordine con su bancada para presentar un proyecto de ley para que este 11 de abril se le consulte al pueblo peruano si quiere una nueva Constitución. Me da la impresión de que lo que dice es mucho de la boca para afuera y poco compromiso”, remarcó.

