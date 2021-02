Marco Arana: “Rechazamos economías estatistas o que no reconocen la inversión privada”

El candidato presidencial por el Frente Amplio cuenta que se ha reunido con sectores empresariales para escucharlos y presentar su plan de trabajo. Descarta buscar una economía estatista, la que califica de inviable, y apuesta por una diversificación económica, en la que haya zonas para actividades extractivas y otras para el agro.

Un sector pinta a la izquierda como un cuco estatista que está contra la inversión. ¿Es así el Frente Amplio?

¿El Estado debe planificar, regular, e incluso intervenir el mercado? Sí, en sectores estratégicos como el agua, la energía y el tema portuario. No deberíamos descalificar a las izquierdas porque reclamen una participación del Estado en esos sectores, así como en la salud y educación, en que es fundamental el rol del Estado. Nosotros creemos en una economía que regula, garantiza el mercado, lo planifica, y rechazamos economías estatistas o que no reconocen la inversión privada. Eso es inviable.

¿Se reunirá con los empresarios para aclarar sus dudas?

Hemos tenido una primera reunión con los directores de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y conversamos sobre algunos temas que les preocupa. Hemos coincidido en que hay que fomentar y alentar medidas para la industria nacional, como acceso al crédito, inversión en ciencia y tecnología, desarrollo de infraestructura, diversificación productiva. ¿Qué les ha preocupado? La eliminación de exoneraciones. Hay quienes piensan que hay que seguir con las exoneraciones, nosotros hemos dicho que se evalúe, pero nuestra propuesta es eliminarlas.

¿Hay más preocupaciones que coincidencias?

Hay muchas coincidencias. Por ejemplo, en la participación del Estado en la institucionalidad ambiental. Han dicho que sí apostarían por inversiones ambientalmente responsables, y les hemos dicho que para ello se necesita una mejor institucionalidad ambiental. Eso implica más regulaciones donde falte, pero sobre todo que funcione mejor lo que tenemos. Hemos tenido una segunda reunión con el capítulo de pesca de la SNI, ha sido un largo debate, pues ellos habían estudiado nuestra propuesta de gobierno, y hemos discutido en algunos casos punto por punto. Estamos de acuerdo en el tema de diversificar la economía sobre acuicultura, no solo del mar, sino de agua dulce, y eso significa que garanticemos que en lagos y ríos haya una adecuada calidad de agua, y que pensemos no solo exportar, sino principalmente en brindar seguridad alimentaria. Nos mantenemos abiertos para seguir hablando con otros sectores empresariales .

Usted dice que hay lugares donde puede haber minería y otros son para el agro. Entonces, ¿Tía María no iría nunca?

Tía María tiene un tajo abierto de 2 kilómetros de profundidad, a 4 kilómetros del valle, en una zona donde hay estrés hídrico. Tenemos agricultura y un valle de alta productividad que podría ser mejor. ¿Sabe que en ese valle el agricultor gana 50, 60 soles diarios, mientras que en la agroexportadora gana 32? Y quieren colocar una mina de tajo abierto con explosiones, que según el estudio de impacto ambiental serán de 16 horas al día. Mientras cerca, en Ilo, Southern es la responsable y fue multada por la contaminación de los aires. No, pues. ¿Por qué tanta necedad por Tía María? Que Southern resuelva bien los problemas donde está, pague la multa, rehabilite las zonas que dañó, que mejore sus problemas de agua, ya que es una de las empresas que menos agua recicla.

Entonces, el Frente Amplio no se opone a la minería per se.

He escrito y actuado conforme a ello desde que llegó Yanacocha en 1993. ¿Cuáles son las tres condiciones para que la minería funcione en Cajamarca? Que respete el medio ambiente, genere oportunidades de empleo e inversión en la zona, y respete la consulta a la gente. Eso lo plantemos en 1993 y ahora tenemos un proyecto presentado sobre normas para la nueva minería, así como un documento sobre políticas para la nueva minería.

No es un no tajante.

No es un no dogmático. Somos un país biodiverso, no solo tenemos minería, sino agricultura, pesca. No solo tenemos la inversión minera, sino del pequeño agricultor. Debemos promover la diversificación de la economía y hacer minería en mejores condiciones . ¿Minería con 70% de trabajadores tercerizados? ¿Con multas que no pagan? No. Tenemos que ver el tema minería-tributo, minería-ambiente, minería-agua, minería-consulta previa. La minería como un elemento para la diversificación productiva del país, con mayor valor agregado.

¿Se vacunó usted o algún congresista de su bancada?

Ninguno. Además, los ocho congresistas han hecho una declaración jurada señalando que ninguno de ellos se ha vacunado ni pidió vacunarse. Estamos exigiendo al Gobierno que entregue la lista completa porque hasta ahora solo han entregado un grupo, ¿a quién están encubriendo? Exigimos las investigaciones y que haya destituciones inmediatas.

¿Aprueba que los privados también compren vacunas?

El Estado debe garantizar la vacuna universal y gratuita. Terminado eso, los privados pueden intervenir. Lo dicho por el ministro muestra que no se ha desprendido de la práctica lobista, que lo llevó, en el Gobierno de García, a dar la norma que creó el oligopolio de oxígeno a partir del cual mucha gente está muriendo ahora. Él debería estar fortaleciendo la negociación con otros Estados para garantizar la vacunación pública, gratuita e universal, y no estar de agente de los laboratorios farmacéuticos.

