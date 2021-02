Miembros de mesa no serían vacunados antes del 11 de abril

En la sesión virtual de la Comisión Especial Covid-19 del Congreso de la República, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó que por resolución ministerial se ha aprobado un protocolo de protección estricto para los miembros de mesa. Y que por tratarse del cumplimiento de una función ciudadana se les va a dar como beneficio el ser vacunados contra el Covid-19 con prioridad, pero precisó que será de acuerdo a la llegada de las vacunas.

“Está así planteado, está coordinado con el jefe de ONPE y los principales directivos. Lo que tenemos actualmente es un plan conjunto para garantizar que eso se pueda lograr, pero no está planteado como requisito para la fecha electoral. Eso que quede claro, sino iniciar el proceso y recibirán todos la vacunación con prioridad como estamos señalando”, indicó.

Oscar Ugarte mencionó las elecciones que se han realizado en Estados Unidos y Ecuador, donde no se planteó la vacunación previa como condición de protección, pero sí un protocolo estricto.

Subpriorizados

En otro momento, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, confirmó en conferencia de prensa lo expresado por el ministro de Salud.

Asimismo, explicó que los miembros de mesa están subpriorizados en el último nivel de la fase 1, la misma que incluye al personal de salud.

Neyra refirió que la segunda subpriorización de la fase 1 está compuesta por personal de primera línea de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, serenazgo y también el personal de limpieza pública.

“Luego de ellos, en la última categoría dentro de la fase 1, están los miembros de mesa. Así que en la medida que podamos asegurar la llegada de las vacunas para el mes de marzo podríamos estar empezando también con los miembros de mesa. Esto va a estar determinado por la cantidad de dosis que llegue en su momento”, declaró el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, uno de los voceros del Ejecutivo.

Reacciones

José Manuel Villalobos | Derecho electoral

“Lamentable, generaron expectativas. Espero que no se desincentive. Van a estar expuestos muchas horas. Por mi parte, así no me vacunen, estaré el 11 de abril como miembro de mesa porque he salido sorteado”.

Lenin Checco | Congresista FA

“Pone en riesgo la salud de los miembros de mesa, porque son millones los que irán a votar ese día. Estaríamos entrando a otra ola de la pandemia. Debe hacerse el esfuerzo para vacunarlos y luego asegurar que asistan”.

