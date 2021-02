#VersusElectoral. Debate rumbo a las elecciones 2021. Martina Portocarrero (Perú Libre - número 4) propuso cambiar la Constitución, mientras que Patricia Cabrera (Avanza País - número 33) señaló que solo se deberían ejecutar reformas, ya que el principal problema que tendrá que solucionar el Gobierno entrante será la pandemia.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Patricia Cabrera de Avanza País

La experiencia que tengo en el sector turismo y mi formación de artista me han dado esa sensibilidad y empatía para poder representarte. Como activista, luchadora social y ciudadanía estoy cansada de que los políticos mientan, traicionen y, por eso, decidí postular al Congreso, porque quiero restaurar el prestigio de esta institución.

Martina Portocarrero de Perú Libre

Mi voluntad siempre ha sido servir a mi pueblo. Como maestra, luchadora social y cantante he tratado de educar a través de la canción y palabra, pero eso no es suficiente porque hemos retrocedido 100 años en cultura, educación y sanidad. Quiero ir al Parlamento para representarte y votar por ti.

Hernando de Soto

Martina Portocarrero de Perú Libre

Nuestro partido nunca ha gobernado y no ha sido participe de la actividad política nacional, pero el señor Hernando de Soto sí y, además, ha sido parte de la elaboración de los planes de transformación económica y política del fujimorismo. Alguien que ha contribuido a construir las bases de ese neoliberalismo y capitalismo, ¿cómo puede proponer que va a eliminar la corrupción?

Hay muchos candidatos al Congreso, asesores y futuros ministros en su plan de gobierno que están vinculados al fujimorismo.

Patricia Cabrera de Avanza País

En Avanza País, estamos muy orgullosos de tener a un candidato de la talla de Hernando de Soto, ya que es un economista con una mente brillante y reconocido internacionalmente. Su labor no es de ahora.

Él estuvo como asesor de Alberto Fujimori los dos primeros años de gobierno, pero fue el primero que denunció a Vladimiro Montesinos. Él no estuvo en todos los años de corrupción que tuvo Fujimori. Sus planes son reactivar la economía desde abajo.

Cambio de Constitución

Patricia Cabrera de Avanza País

Nuestra prioridad es reactivar la economía porque muchas empresas han quebrado. La Constitución del 93 ha traído una ventaja porque hemos estado con estabilidad económica, pero a través de ella muchos derechos han sido vulnerados. No se tiene que hacer un cambio, pero sí una reforma, aunque no es el momento para hacerlo.

Nuestro líder ofrece un pacto social donde el pueblo podrá pedir cuentas al Estado.

Martina Portocarrero de Perú Libre

Defiende el modelo que ayudó el señor De Soto a instaurar y que ha llevado al país a una decadencia económica, política, social y moral. La bonanza ha sido la ley del embudo. En este momento, la situación es incontenible y lo que vamos a hacer es cambiar la Constitución porque es un contrato social y esto ha sido una dictadura.

#YoPrometo

Patricia Cabrera de Avanza País

No prometo lo que no puedo cumplir, pero puedo asegurar que voy a ir al Congreso a dar lo mejor de mí gracias a los valores que me han dado en casa. Voy a hacer cambios de raíz para poder recuperar el prestigio de esta institución por la corrupción. Hernando de Soto va a llevar la economía a adelante.

Martina Portocarrero de Perú Libre

Yo sí prometo a mi pueblo porque le he entregado mi vida. Quiero terminar en esta misma senda, la cual es de servicio. En el Parlamento daremos una ley para que el agua sea un derecho y no un servicio. Defenderemos a los agricultores olvidados en la pandemia. Protegeremos a la juventud abandonada.

