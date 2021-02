Carmen Mc Evoy integrará Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral

Carmen Mc Evoy Carreras formará parte del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE). Este viernes 19 de febrero, la historiadora peruana se unió a este grupo en una sesión virtual.

Ella reemplaza a Oswaldo HundsKopf Exebio, quien renunció al cargo por motivos personales. Previamente, figuraba como accesitaria de los miembros titulares de esta instancia.

Los integrantes del Tribunal de Honor, encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas en el PEE de estas elecciones, fueron propuestos por JNE y aprobados por los partidos.

Así, este queda compuesto por: Delia Revoredo Marsano (preside), Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Sea, Susana Baca de la Colina y Carmen Mc Evoy.

¿Quién es Carmen Mc Evoy?

Carmen Mc Evoy es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la University of California. También posee un doctorado en este último centro de estudios sobre Historia de América Latina. Actualmente es profesora principal de The University of The South.

Durante su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en historia peruana (1999), la prestigiosa beca John Simon Guggenheim Fellowship (2002), la medalla de oro de la Municipalidad de Lima (2011) y una similar de la ciudad de La Punta (2011).

Tribunal de Honor exhorta a partidos a respetar la identidad de género

A inicios de febrero, el Tribunal de Honor del PEE se pronunció sobre la denuncia por transfobia de la candidata Gahela Cari contra Frank Krklec.

En esa línea, pidió a todas las agrupaciones, incluyendo los que no han firmado el pacto, a respetar los valores éticos propios del proceso electoral.

“El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta a todas las organizaciones políticas, sus candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas, así como simpatizantes y a la ciudadanía toda, a respetar la identidad de género de todas las personas participantes del proceso electoral y abstenerse de realizar cualquier agresión o acto de violencia”, indicó dicha instancia.

