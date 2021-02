#VersusElectoral. Mauricio Miranda (Fuerza Popular - número 23) aseguró no conocer Alejandro Aguinaga, involucrado en el caso Vacunagate, pero afirmó que respetará la decisión del partido. Por su parte, Susana Chávez (Partido Morado - número 15) indicó que la agrupación de Julio Guzmán no está vinculada a este escándalo político.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Estoy cansado, como peruano y como médico, de no contar con un presupuesto asignado de manera eficiente y que cometamos los mismos errores, los que conllevan a una mala administración pública del sector Salud que se ha visto aún más afectado en esta pandemia. El Estado no ha sido capaz de dirigirlo correctamente y ese es un tema que me ha motivado a postular al Congreso.

Susana Chávez del Partido Morado

Quiero representar la contracorriente. Decirles que los políticos podemos desarrollar una trayectoria honesta y traer el cambio para que acaben los privilegios. El Partido Morado busca poner al ciudadano en el centro. Nosotros no somos lo que pasa ahora, estamos lejos de lo que hoy nos da vergüenza.

Pregúntale a tu contendor

Miranda a Chávez: ¿Cómo enfrentaría el tema del aborto cuando buscamos, como país, tener una cultura de educación en defender la vida?

Susana Chávez del Partido Morado

El aborto es parte de la atención integral de la salud sexual y reproductiva, no está fuera. Es una necesidad frente a una situación extrema. Las mujeres que están frente a la violencia o tienen un embarazo producto de una violación deberían ser evaluadas.

Ningún embarazo puede poner en riesgo la salud. El aborto tiene que incorporarse como parte de la atención y no negarse porque así se garantiza que las niñas continúen con su crecimiento.

Chávez a Miranda: ¿Qué opina de que no se está cumpliendo con el aborto terapéutico?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Este partido está a favor de la vida, pero con valores y educación. Los conocimientos en salud y educación sexual son temas que tenemos que reactivarlos. Todo esto debe ser de la mano del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu) y de los padres de familia.

¿Cómo mejoraría el sector Salud?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Me causa indignación lo que ha sucedido. No hay un compromiso con la ciudadanía porque las autoridades están para servir al país, para crear oportunidades. Un país sin salud, educación y seguridad no tiene desarrollo.

Fuerza Popular propone interactuar de manera rápida y oportuna a través de una gestión pública eficiente para poder unir fuerzas.

Susana Chávez del Partido Morado

El fujimorismo tuvo el privilegio de poder iniciar las reformas fundamentales y no lo ha hecho. Hay que salir de las palabras e ir a la acción. La reforma sanitaria no se va a conseguir de un año a otro, pero necesitamos sentar las bases para esta articulación.

Nosotros proponemos la ley de salud sexual y reproductiva como marco normativo para que no ocurra lo que sucedió en el pasado, como las esterilizaciones forzadas.

Uno de los candidatos al Congreso por FP se vacunó junto a su esposa, ¿qué opina?

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Va a haber un pronunciamiento de acuerdo a la investigación. No conozco directamente al doctor Alejandro Aguinaga, pero hay que escucharlo. Estoy de acuerdo con la decisión que tome el partido político.

Susana Chávez del Partido Morado

Nos han fallado en varios niveles. De hecho, esa no es nuestra situación porque tanto Julio Guzmán y Flor Pablo han sufrido los estragos de la COVID-19. Si hubiera pasado en el partido, habría exigido su inmediata salida.

#YoPrometo

Susana Chávez del Partido Morado

No solo es representar a un partido político, sino a la población y al voto de confianza para poder trabajar de la mano con otras personas, ideologías, diversas tendencias y lograr consenso. Ese es mi objetivo.

Mauricio Miranda de Fuerza Popular

Tienen mi compromiso en la defensa de las niñas, adolescentes y mujeres en igualdad de oportunidades, en derecho a salud sexual y reproductiva. También que sea incluida toda persona que sea excluida por su orientación sexual. Este Congreso tiene el deber de hacer la diferencia y demostrar a los peruanos que hay otra manera de ser político.

