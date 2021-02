#VersusElectoral. Charles Zapata (Victoria Nacional - número 5), de llegar al Congreso, impulsará una agenda tecnológica que permita la interconexión en el Perú. Mientras que Óscar Siuce (Acción Popular - número 3) resaltó la institucionalidad de su partido y recordó que no están ligados a la corrupción.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Charles Zapata de Victoria Nacional

Quiero poner al servicio del país mi experiencia como ingeniero de sistemas, mis más de 25 años como empresario de tecnología y 13 años como dirigente nacional en mi único partido Victoria Nacional.

El Perú tiene un atraso de 20 años en tecnología y, cuando nuestro Gobierno termine, los ciudadanos no tendrán que hacer colas para poder sacar sus documentos. Todo el país va a estar interconectado, vamos a acabar con la corrupción y la burocracia.

Óscar Siuce de Acción Popular

Deseo ser congresista porque deseo representar a los más olvidados. No atenderé desde mi despacho o por teléfono, sino que tendré un acercamiento directo con el pueblo para poder llevar sus problemáticas a una gran solución. Me he animado a ser un digno representante de este Congreso.

Pregúntale a tu contendor

Zapata a Siuce: El plan de gobierno de AP, realizado por Yonhy Lescano, tiene ideas propias de la izquierda. ¿Qué opina usted de esto?

Óscar Siuce de Acción Popular

No significa que sea una idea de izquierda. Acción Popular no tiene ideas de izquierda ni de derecha, siempre vamos para adelante como dijo Fernando Belaúnde Terry. Nosotros venimos con una ideología y somos un partido formado, no somos un movimiento ni una secta política que aparece de la noche a la mañana.

Siuce a Zapata: ¿Cómo van a reactivar la economía?

Charles Zapata de Victoria Nacional

En nuestro plan de gobierno tenemos varios frentes para reactivar la economía. Por ejemplo, ‘Formalízate y gana’, vamos a crear un fondo para poder entregar a la pequeña empresa, los capacitaremos para que sus ideas sean viables.

¿Cuál es su propuesta para lograr una inmunización transparente?

Charles Zapata de Victoria Nacional

La base del crecimiento es el manejo de la información. Me parece sumamente raro que el presidente de la República, Francisco Sagasti, que es un hombre de ciencia, no esté haciendo un control de daños como fallecidos, contagiados y sus contactos más cercanos. Tampoco un control de activos como camas UC y respiradores. Tenemos que hacer un control detallado de persona por persona, eso es transparencia.

Óscar Siuce de Acción Popular

Debemos de hacer entender a los funcionarios que el trabajo en el Estado no es una forma de vida, sino una pasión. Adicionalmente, tenemos que tener un esquema de lo que es EsSalud, Ministerio de la Salud (Minsa), Fuerzas Armadas y PNP para, posteriormente, unificarlos y mejorar el sector salud.

#YoPrometo

Charles Zapata de Victoria Nacional

Traigo para el país mi conocimiento de la tecnología y la quiero aplicar para automatizar todos los procesos del Estado. Necesitamos un país moderno, donde nuestros hijos tengan una plataforma digital de calidad y gratuita, no ese programa Aprendo en casa.

Debemos tener un país conectado. Nosotros hablamos con fundamento porque tenemos especialistas. Vengo a cambiarle el chip a la política, al Congreso.

Óscar Siuce de Acción Popular

No prometo nada, pero sí me comprometo. ¿Qué chip vamos a cambiar? Las cosas están claras porque hay un reglamento. Lo que realmente existe es una mezquindad por parte del Estado.

Acción Popular no está metido en ningún caso de corrupción y somos la mejor opción, es la reserva de la moral y me siento orgulloso.

