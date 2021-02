Vacunagate: Norma Yarrow propone muerte civil para involucrados

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso en las elecciones 2021 Norma Yarrow (Renovación Popular - número 4) y Oswaldo Moreno (Acción Popular - número 9) debaten sobre el caso Vacunagate y las posibles implicancias de algunos militantes del partido liderado por Yonhy Lescano. Además, se comprometen con la ciudadanía en la sección #YoPrometo.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Oswaldo Moreno de Acción Popular

Milito más de 30 años en este partido, el cual busca la conquista del Perú por sus ciudadanos. Viajamos pueblo por pueblo como lo viene haciendo nuestro candidato, Yobhy Lescano. Lo más importante es ir a gobernar con ejemplo, ideología y doctrina.

Norma Yarrow de Renovación Popular

Tengo 30 años de experiencia en gestión pública y también soy especialista en ingeniería de tránsito y planificación urbana. Quiero ir al Congreso porque he visto la incapacidad que tienen los gobiernos locales para poder manejar las ciudades. Deseo trabajar por el sistema de transporte público para que este sea sostenible.

¿Está de acuerdo con la intervención del sector privado en la inmunización?

Oswaldo Moreno de Acción Popular

No queremos ser obstruccionistas. Si es la forma más directa de poder resolver el problema (de inmunizar), creo que apoyamos. Debemos tomar acciones inmediatas como convocar a toda la sociedad civil y que se sume al proceso de vacunación. Si los partidos políticos nos juntamos en este momento de emergencia, podemos resolver esto.

Norma Yarrow de Renovación Popular

Es un tema complejo. Lamentablemente, es una desgracia, un asesinato y un genocidio lo que han hecho nuestras autoridades al vacunarse. Ha faltado decisión de las autoridades. ¿La vacuna no tiene que llegar para toda la población? La empresa privada debería estar apoyando al Gobierno, pero este está perdido.

Me da vergüenza ver a la ex ministra de Salud, y ojalá el señor Lescano no se haya vacunado porque dicen que hay una lista más por descubrir.

Vacunagate

Norma Yarrow de Renovación Popular

Hay un tema de corrupción horrible. Le daría muerte civil a todas las personas que han sido vacunadas a escondidas. Martín Vizcarra es un mitómano, es patológico. Espero que las autoridades puedan tener un control porque se debe vacunar a toda la primera línea.

Tiene que haber fiscalización, porque ¿cómo puede haber llegado más vacunas y se haya inmunizado a toda la parentela del presidente?

Posibles militantes de AP involucrados en el Vacunagate

Oswaldo Moreno de Acción Popular

Somos 2.700 militantes a nivel nacional y creo que ellos responderán, pero solamente es un rumor. Si es afirmativo, pasarán por el área de disciplina. Seremos severos con nuestro actuar, sin embargo, son militantes sin ningún cargo.

#YoPrometo

Norma Yarrow de Renovación Popular

Quiero ser sincero y no mentir. No solo vamos a prometer, sino que vamos a demostrar lo que hemos hecho en años anteriores y lo que ha mostrado Yonhy Lescano en su lucha contra la corrupción.

Oswaldo Moreno de Acción Popular

Prometo que me van a ver permanentemente en la comisiones que sean necesarias y sobre todo en la Comisión de Vivienda. Necesitamos un transporte sostenible, voy a revisar la ley de la creación de la ATU.

