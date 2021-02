#VersusElectoral. De cara a las elecciones 2021, Rosa Heredia Mendoza (Partido Nacionalista - número 20) impulsará una agenda de lucha contra la corrupción. Por su parte, Zully Pinchi Ramírez (Somos Perú - número 18) propone cambios en la educación y sanciones para acabar con la violencia contra la mujer.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Rosa Heredia Mendoza del Partido Nacionalista

La situación de crisis lo amerita. Soy una persona con 20 años de ejercicio profesional, abogada por la Universidad de Lima y tengo una maestría inscrita en Sunedu. Es momento de entrar a servir al país y no servirse del país.

Zully Pinchi Ramírez de Somos Perú

Llevo haciendo labor social hace más de 15 años en la ONG: Solidarios ABC, la cual lidero. Es importante para mí tomar participación activa en política porque he visto una crisis sanitaria desastrosa. Es momento de cambio, de metamorfosis política en un Estado de derecho y gobierno democrático.

Heredia a Pinchi sobre vacunación de Vizcarra: ¿Cree que ha habido indicios de tráfico de influencias?

Zully Pinchi Ramírez de Somos Perú

Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa y dijo que se vacunó. Lo único que puedo opinar es que no tengo la información completa, pero no se ha cometido un delito y muchos presidentes en otros países han hecho lo mismo y no se ha hecho cuestión de Estado. La corrupción no tiene nada que ver con lo que me ha preguntado.

Rosa Heredia Mendoza del Partido Nacionalista

Esperemos que el señor Vizcarra aplique ‘Somos uno, somos Somos Perú' y no ‘Yo me vacuno menos el Perú ‘porque ese es su lema que ha aplicado a consecuencia de la falta de transparencia.

Pinchi a Heredia: Supuestamente, Nadine Heredia usurpaba funciones presidenciales y Ollanta Humala era el ‘cosito’. ¿Por qué ella no ha participado de estas elecciones?

Rosa Heredia Mendoza del Partido Nacionalista

Estamos acostumbrados de que a la mujer se le humille y como encontramos a un presidente que no humilló a la primera dama, lo llamamos ‘cosito’. Este término incentiva a que las mujeres nos sometamos y que los hombres ejerzan violencia.

Zully Pinchi Ramírez de Somos Perú

El juez Richard Concepción Carhuancho solicitó prisión preventiva para sus líderes. ¿Qué me tiene que decir? Usted, como abogada, sabe que las pruebas en un proceso son la columna vertebral.

¿Cuál es el plan de su partido para lograr la inmunización?

Rosa Heredia Mendoza del Partido Nacionalista

Nosotros vamos a dar el soporte legal para evitar que haya casos de corrupción en la campaña de vacunación. De llegar al Gobierno, Ollanta Humala no se va a vacunar a escondidas, él dará prioridad a que todos los peruanos nos inmunicemos.

El partido va a reactivar sus programas sociales, fortalecer las postas y centros médicos, es decir, la atención se va a descentralizar. Potenciaremos la fabricación de balones de oxígeno, se retomarán los convenios como Francia y Cuba para que el Perú se vuelva un potencial fabricador de vacunas.

Zully Pinchi Ramírez de Somos Perú

El señor Daniel Salaverry nunca ha estado preso, pero sí la señora Nadine Heredia y Ollanta Humala, sus líderes, y ese proceso sigue en curso. Yo no le he dicho ‘cosito’, se lo decía aparentemente la señora Heredia y eso lo sabe el Perú. No confunda a la población, señora. No se quiera hacer la santa cuando tiene líos de corrupción.

Rosa Heredia Mendoza del Partido Nacionalista

Vamos a impulsar que sea obligatoria la inclusión de la cláusula anticorrupción en todos los contratos, tenemos que modificar todo el marco normativo. También favorecer a las poblaciones que no tienen servicio de electricidad.

El partido no ha tenido representación desde el 2016 al 2020 y, por eso, no se ha podido terminar con la lucha anticorrupción que inició el expresidente Humala.

Zully Pinchi Ramírez de Somos Perú

Prometo no estar en ninguna comisión de investigación en el Congreso por actos de corrupción. Hay tres puntos de partida para que un país salga adelante: la educación, vivienda digna y sanciones drásticas para detener la violencia contra la mujer.

