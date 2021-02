#VersusElectoral. Continuando con los debates organizados por La República de cara a las elecciones 2021, Jouliano Seminario (Victoria Nacional - número 33) y Roberto Rodríguez (Juntos por el Perú número 15) ofrecen sus propuestas sobre: reforma educativa, cambio de Constitución y proceso de vacunación contra la COVID-19.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Roberto Rodríguez del partido Juntos por el Perú

Deseo ser congresista para representar al país. Quiero poner mi experiencia profesional y académica como sociólogo, decano nacional, gestor social y en la gestión pública desde los gobiernos locales para transformar el sistema de desigualdad. Vamos por la justicia social, cambios profundos y esto significa poner prioridades: educación, atención a los empresarios y trabajar con la ciudadanía.

Jouliano Seminario de Victoria Nacional

Ha llegado el momento de que los jóvenes profesionales nos hagamos cargo y cambiemos la política de nuestro país. Quiero ser la voz del ciudadano de a pie, de las madres del Vaso de Leche, de las ollas comunes y de los emprendedores, porque soy un emprendedor como tú, por lo que necesito representarte en el Congreso. Basta de los dinosaurios políticos que siempre han hecho tanto daño a la democracia y desarrollo del país.

Pregúntale a tu contendor

Rodríguez a Seminario: ¿Cómo entender que su candidato George Forsyth no haya declarado sus propiedades? ¿No será una mala señal?

Jouliano Seminario de Victoria Nacional

El Jurado Electoral Especial (JEE) ha dado un dictamen, pero es una orden que se puede apelar y estamos en ese camino. Estoy confiado en que vamos a tener éxito y continuar en carrera como debe ser.

Roberto Rodríguez del partido Juntos por el Perú

Forsyth debe seguir en carrera como parte de la democracia, pero es una grave irresponsabilidad, y no quiero pensar otra cosa, que no haya informado sobre esas propiedades.

Seminario a Rodríguez: ¿Por qué quieres derogar el Decreto Legislativo N.º 882?

La educación debe ser un derecho humano fundamental. Se debe poner por delante la educación pública como la gran mayoría de países. Hay que regular la privada, pero hay que cortar la educación con fines de lucro que viene desde la época del fujimorismo y ha dado pase a la mediocridad académica.

No puede ser que un grupo tenga exoneraciones tributarias, es decir, privilegios que inclusive este Congreso ha ampliado hasta el 2023. Ponemos por delante la educación pública, que se mantenga la privada, pero no la que tiene fines de lucro y han dado pase a los negociazos de los Acuña y Luna. Al parecer Forsyth ahora está con ellos defendiendo la educación con fines de lucro.

Jouliano Seminario de Victoria Nacional

El Decreto Legislativo 882 se refiere a la inversión privada en el sector educación. El Estado no llega a todos los rincones de nuestro país y lo que tú planteas traería como consecuencia mucho desempleo. Debemos promover que la educación pública sea de calidad y no pase lo de Telesup. No podemos cortar a los que han invertido para dar educación.

¿Cuál es su propuesta para lograr el proceso de inmunización?

Roberto Rodríguez del partido Juntos por el Perú

Estamos en cuarentena y lo fundamental es poner en marcha un programa de protección social, el cual debe incluir: atención primaria en postas médicas, un bono rápido, apoyo a las ollas comunes, que la banca usurera no cobre intereses y proveer de agua a los sectores que no tienen.

Jouliano Seminario de Victoria Nacional

Debemos respetar el plan de vacunación, no podemos alterar esto. Además, esta no es una tarea o función de un congresista. Tenemos que ser realistas la función de un parlamentario es legislar, representar y fiscalizar.

#YoPrometo

Roberto Rodríguez del partido Juntos por el Perú

No juro ni prometo, pero sí me comprometo a promover una reforma educativa integral, poner por delante la educación pública, regular la privada y rechazar el lucro porque la educación no es una mercancía.

Tenemos que afirmar la democracia frente a cualquier intento golpista, como ocurrió con Acción Popular, Alianza para el Progreso y los 105 congresistas. Todo esto necesita un cambio integral de la Constitución con diálogo y consenso.

Jouliano Seminario de Victoria Nacional

Yo sí prometo porque soy un hombre de palabra. Voy a representar al ciudadano de a pie, a los emprendedores porque soy como tú y me ha costado salir mucho adelante. Quiero ser la voz que represente a todos los luchadores.

No más polarización, extremos, necesitamos una concertación. Por favor, no nos dejemos engañar y votemos informadamente. No soy un político, pero me meto a la cancha a hacerlo.

