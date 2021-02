El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, se distanció de su bancada en el Congreso debido a que sus integrantes solicitaron explicaciones sobre la decisión de desestimar la exclusión del expresidente y postulante al Parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra.

“Siempre lo he dicho: la bancada es un brazo derecho aislado del cuerpo, que es la institución. Es un brazo lejos del cuerpo que es la institución ”, afirmó para RPP.

El también gobernador de Cajamarca mencionó estas palabras luego de que la bancada de Acción Popular exija declaraciones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que deje en claro los pormenores de la votación que beneficia a Martín Vizcarra.

“ Son acciones que son muy aisladas, que no responden a ningún tipo de algo institucional y lamento que esto venga ocurriendo. Ellos tendrán que responder por sus actitudes y su manera de pensar”, manifestó.

Guevara se refirió también a Manuel Merino, quien aseguró que la llegada del primer lote de vacunas al Perú es, en realidad, una cortina de humo para esconder las carencias con respecto al abastecimiento de oxígeno.

“ Quiero decir de manera pública que no coincido con su apreciación. Esa opinión tampoco involucra a la institución que yo represento. Ahora todos debemos sumar. Las discusiones políticas e ideológicas debemos de postergarlas”, apuntó.

Por último, exhortó a mantener la calma y pidió postergar los enfrentamientos políticos, debido a la situación que atraviesa el país.

“Es un momento de postergar las discrepancias políticas, ideológicas y algún resentimiento personal que puede haber”, concluyó.

Presidente del JNE: “Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, garantizó un proceso correcto y afirmó que no iba a permitir que se hable de fraude electoral.

“Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie o se perturben los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos pasando”, aseveró.

“Todo el sistema electoral garantiza comicios correctos. Rechazamos cualquier insinuación de fraude”, añadió.

